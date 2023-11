Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni: duro colpo per Matilde, è distrutta

Scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana de Il Paradiso delle Signore. La serie televisiva targata Rai nonostante abbia cambiato diverse volte programmazione continua a ottenere ottimi risultati di ascolto che fanno ben sperare i fan.

Le anticipazioni relative ai prossimi episodi ci fanno sapere che tutti al Paradiso sono in grande attesa per scegliere la nuova commessa. Matilde invece prende una decisione definitiva sul rapporto con Tancredi. Umberto intanto chiede di vedere Vittorio per parlargli di qualcosa di molto importante. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli relativi ai prossimi appuntamenti.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Matilde lascia la villa, Roberto prova a sostenere Agata

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, tutti saranno in grande fermento per la scelta della nuova commessa. Irene è pronta a gareggiare ma dovrà vedersela con Lucia Giorgi di Galleria Moda Milano. Agata intanto ha deciso che per il suo futuro vuole dedicarsi completamente al disegno e per questo motivo chiede consiglio a Roberto e non alla sua famiglia, che non sono d’accordo con la sua scelta.

Tancredi purtroppo viene a sapere che non potrà subito essere operato alla gamba, come invece ipotizzava e contro il parere dei medici decide di lasciare l’ospedale. Matilde stanca del suo atteggiamento decide di lasciare la villa. Una scelta che manderà su tutte le furie il marito, convinto che la sua amata sia andata da Vittorio. Infine, dopo la scoperta di Roberto nei riguardi di Agata, quest’ultimo decide di parlare con il padre e convincerlo a sostenere la figlia.

Le anticipazioni ci fanno sapere che nella giornata di venerdì finalmente l’attesissimo concorso è arrivato. Per Irene inoltre è la volta anche di una notizia inaspettata: nella commissione troverà anche Leonardo! Le paroel di Roberto invece pare funzioneranno, Ciro finalmente capisce il talento della figlia e fa un passo indietro per lasciarla libera di seguire il suo sogno.

Lo stesso fa anche Matilde, la Firgerio decide di tornare a casa e affrontare una volta per tutte il marito. Nello stesso tempo scopre anche che Vittorio è sempre stato al corrente del coinvolgimento del compagno nell’incendio del mobilificio della famiglia. Ovviamente tante scoperta la lascerà senza parole. Cosa farà adesso?