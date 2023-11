Belen scatenata: matrimonio con Elio, terzo figlio e un clamoroso ritorno

Belen Rodriguez pronta a fare le cose in grande: prepara il matrimonio con il suo Elio, pensa ad un terzo figlio e non solo.

Una nuova fase della vita di Belen Rodriguez è ufficialmente iniziata e c’è grande curiosità da parte dei fan per capire che cosa accadrà. La showgirl argentina sta cercando di rialzarsi da un periodo molto complicato e i presupposti, da questo punto di vista, sono incoraggianti.

Dopo la fine della storia con Stefano De Martino, Belen ha ritrovato l’amore con Elio Lorenzoni. L’imprenditore lombardo è una presenza che c’era già da tempo nella sua vita, ma soltanto nei panni di amico. Le cose da un po’ di tempo sono cambiate e dalla fine dell’estate tra i due è scoppiata la passione. Una storia d’amore che è decollata rapidamente, con tanto di proposta di matrimonio alle Maldive.

Belen Rodriguez, tra i grandi progetti anche il ritorno in tv: le indiscrezioni

Stiamo vedendo negli ultimi scatti una Belen che ha ritrovato il sorriso, naturalmente entusiasta e fiera di poter sfoggiare l’anello di fidanzamento. Ovviamente delle tempistiche del lieto evento non sappiamo ancora nulla, ma è certo che presto accadrà. Un nuovo matrimonio che potrebbe darle quella felicità che ha a lungo cercato, senza riuscire a ritrovarla nonostante i ritorni di fiamma con De Martino. E probabilmente nei suoi piani c’è anche, chissà, un terzo figlio, dopo Santiago e Luna Marì. E non solo.

Per Belen, lo abbiamo detto, gli ultimi mesi sono stati difficili. C’è stata anche la fine del lungo sodalizio con Mediaset, con la sua estromissione dai palinsesti voluta da Piersilvio Berlusconi. Abbandonare Le Iene e Tu sì que vales non è stato facile, erano programmi in cui lei ormai si riconosceva molto.

Belen ha raccontato, tra l’altro, di aver perso ben sette chili e le sue difficoltà sono apparse evidenti quando ha declinato gli inviti a comparire in tv con Mara Venier e con Alessandro Cattelan. Ma come riportato dal settimanale ‘Nuovo Tv’, avrebbe fatto sapere: “Torno presto, tra poco, manca sempre meno“. E riparte dunque la ridda delle ipotesi. Si parlava alcune settimane fa di Sky e della Warner Bros, con un possibile programma su Discovery o sul Nove. Lo scopriremo presto.