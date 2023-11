Marta Fascina, che fine ha fatto la deputata? Com’è davvero la sua vita dopo la morte di Berlusconi

Che fine ha fatto la compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina? Ecco cosa fa la deputata dopo la morte dell’ex premier.

Sono ormai quasi 6 mesi che Silvio Berlusconi non è tra noi. La morte del Cavaliere ha lasciato un grande vuoto nel nostro Paese, dove sono tanti quelli affezionati a lui come imprenditore e uomo politico. L’ex premier ha avuto un impatto enorme sulla società italiana, perché ha cambiato il modo di fare politica e di fare televisione in Italia. Berlusconi ha oggi lasciato un’enorme eredità culturale nel Belpaese.

Molte persone, infatti, sono molto affini alla fera politica del Cav e appoggiano il centrodestra con i suoi valori culturali per la famiglia, la Chiesa e gli aspetti più ”oscuri” legati alla personalità di Berlusconi, quelli giocosi e in particolare farfalloni con le donne, tanto che ha reincarnato nel mondo lo stereotipo del “macho italiano” e ha subìto processi, legati al caso Ruby. Di donne Silvio Berlusconi ne ha avute molte, altrettanti gli amori tra cui Marta Fascina, la sua ultima compagna.

Che fine ha fatto Marta Fascina dopo la morte di Berlusconi?

Marta Fascina a soli 30 anni ha conquistato il cuore di Silvio Berlusconi, che di anni ne aveva più di 80. La giovane e bionda deputata di Forza Italia gli è stata sempre accanto e gli ha giurato amore eterno.

Così i due hanno celebrato un matrimonio simbolico nel marzo del 2022. E’ stata una grande festa, ma non un vero e proprio matrimonio anche se la giovane ha avuto una ghiotta eredità di 100 milioni di euro.

Dopo la scomparsa del suo compagno Berlusconi, Marta Fascina sembra essersi ritirata in un rumoroso silenzio. La deputata di Forza Italia nei suoi canali ufficiali non posta più nulla e le sue pubblicazioni sono sempre più sporadiche, di cui l’ultima risale al 29 settembre scorso, data di nascita del Cav. In questo scatto si ritrae accanto al suo compagno Silvio Berlusconi, per auguragli buon compleanno.

Nel suo profilo Marta Fascina ha scritto di essere deputato di Forza Italia, ma della sua presenza politica non si parla molto. Nel suo profilo non ci sono molte informazioni e sembra che la donna abbia preferito restare nella privacy. Però Marta Fascina due settimane fa, dopo mesi di silenzio, è tornata alla Camera e ha ripreso la sua attività politica. Sembra che la donna stia superando il lutto, ma lo stia facendo gradualmente e con grande dignità.