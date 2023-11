Crampi notturni, possono essere il campanello d’allarme di una malattia: mai ignorare questo sintomo

Soffri di crampi notturni? Non ignorare questo sintomo può essere un campanello d’allarme per la tua salute!

I crampi sono una fastidiosa manifestazione del nostro corpo: a chi non è capitato di svegliarsi in piena notte con un dolore lancinante alle gambe? È un dolore che passa abbastanza velocemente e si manifesta ogni tanto, non gli diamo mai molto peso, sappiamo che può capitare se abbiamo fatto sport oppure abbiamo camminato molto durante la giornata o ancora se, essendo poco allenati, ci cimentiamo in qualche sport per la prima volta. Ma, come tutte le cose che riguardano il corpo, non dobbiamo trascurare perché potrebbe essere il segnale che qualcosa non va.

I crampi sono degli spasmi muscolari, involontari, improvvisi e molto dolorosi; solitamente colpiscono i polpacci e a volte la pianta del piede, raramente le cosce, sono molto dolorosi ed è difficile trovare la posizione giusta per farli passare, specialmente se si presentano durante la notte sono una vera tortura. Nella maggior parte dei casi dipendono dalla disidratazione, non a caso ne soffrono gli sportivi che hanno un’attività intensa o anche le persone anziane che spesso non si idratano abbastanza. Ma possono essere sintomo di malattie molto pericolose.

Ecco le cause, meno comuni ma pericolose, dei crampi e cosa possiamo fare in merito.

Una delle patologie che può provocare i crampi è la trombosi venosa: per un difetto di circolazione si formano dei coaguli di sangue nel sistema venoso degli arti inferiori. Questi coaguli (trombi) possono rompersi e sciogliersi senza problemi ma a volte, dei resti di trombi chiamati emboli, vengono trasportati dal sangue fino al cuore ed è molto pericoloso!

Se abbiamo spesso dei crampi e notiamo gonfiore o arrossamento e calore alla gamba è meglio consultare subito il medico per evitare problematiche gravi.

Ci sono molte altre malattie che hanno come sintomo i crampi: il diabete, l’anemia, le disfunzioni alla tiroide o la cirrosi; anche l’uso di certi farmaci può alimentare i crampi, per esempio i diuretici. Non dobbiamo spaventarci però, preoccupiamoci solo se i crampi avvengono anche per sforzi modesti o se sono molto ravvicinati nel tempo e, se abbiamo qualche avvisaglia di altri disturbi, parliamone sempre con il medico di base perché saprà capire e indirizzarci nella cura.

Ecco quello che possiamo fare quando si presentano e per prevenirli: dobbiamo essere sempre idratati correttamente, evitare di fare sport non commensurati alla nostra forma fisica, stare attenti a non aumentare di peso e fare stretching dopo l’attività fisica e prima di andare a letto. Quando si presenta il crampo dobbiamo flettere i piedi con le dita verso l’alto, massaggiare delicatamente i muscoli interessati, camminare e fare una doccia calda.