I benefici inaspettati delle noci: ecco perché dovresti mangiarle la sera prima di andare a letto

Innumerevoli i benefici forniti dalle noci: ma consumarle prima di andare a dormire può essere un toccasana. Ecco perché

Le noci, spesso sottovalutate nella loro semplicità, si rivelano vere e proprie alleate della salute, offrendo una serie di benefici nutrizionali che le rendono un’aggiunta preziosa a qualsiasi dieta equilibrata. Possiamo tranquillamente parlare di un “super cibo”, che dovremmo consumare, soprattutto prima di andare a dormire. Ecco perché.

Le noci sono una fonte concentrata di nutrienti essenziali. Ricche di acidi grassi omega-3, proteine, fibre, vitamine e minerali, queste piccole delizie contribuiscono a fornire al corpo un mix completo di sostanze nutritive fondamentali. Nonostante la loro densità calorica, le noci sono uno snack ideale per coloro che cercano di mantenere o perdere peso. La combinazione di proteine e fibre contribuisce a una maggiore sensazione di sazietà, riducendo così la probabilità di spuntini non salutari.

Tre – quattro noci al giorno incidono positivamente sulla salute sotto questi diversi profili. Secondo i ricercatori della San Diego School of Medicine presso la University of California si può dimagrire con una manciata di noci al giorno: basterebbero poco più di 40 grammi.

Perché dovremmo mangiare le noci prima di andare a dormire?

Le noci possono contribuire a regolare i livelli di zucchero nel sangue, rendendole un’opzione interessante per coloro che cercano di gestire o prevenire il diabete di tipo 2. La combinazione di fibre e grassi salutari può influire positivamente sulla sensibilità all’insulina. Grazie alla presenza di antiossidanti, le noci possono aiutare a combattere lo stress ossidativo, un fattore chiave nell’invecchiamento cellulare.

Integrarle nella dieta può contribuire a mantenere la pelle più giovane e contrastare i segni dell’invecchiamento. Insomma, basterebbero già tutti questi motivi per consumare abitualmente noci. Ma ve ne diamo uno ulteriore, che dovrebbe anche spingervi a mangiarle prima di andare a dormire.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato che il consumo regolare di noci può ridurre significativamente il rischio di malattie cardiache. Gli omega-3 presenti nelle noci favoriscono la salute cardiovascolare, abbassando i livelli di colesterolo cattivo e migliorando la funzione del cuore.

Le noci sono associate a benefici cognitivi grazie alla presenza di antiossidanti e acidi grassi omega-3, che possono svolgere un ruolo cruciale nel mantenimento della salute del cervello. Studi indicano che il loro consumo può essere collegato a una migliore funzione cognitiva nel lungo termine.

I ricercatori dell’Università del Texas avrebbero dimostrato che il consumo di noci sarebbe in grado di alzare i livelli di melatonina e quindi migliorare la qualità del sonno. Come ben sappiamo, infatti, la melatonina è l’ormone alleato del nostro sonno, che il nostro corpo produce. Anche se a volte possono essere necessari degli aiuti. Ebbene, per aiutare la produzione di melatonina (e, quindi, il nostro sonno) sarebbero sufficienti circa 28 grammi di noci.