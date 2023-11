Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono inseparabili, ma come fu il loro primo incontro? Il retroscena della loro amicizia, iniziò tutto da lì

Coppia artistica ormai consolidatissima, Luca Laurenti e Paolo Bonolis si sono conosciuti in un modo davvero strano: ecco il loro primissimo incontro.

Impossibile non conoscerli, impossibile non amarli. Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una coppia della televisione italiana di quelle senza le quali oggi non sapremmo più stare. Ironici, intelligenti, scaltri e affiatatissimi, rendono ogni programma divertente e curioso e, grazie alla loro amicizia che gli permette anche di prendersi un po’ in giro, costituiscono una bella pagina di televisione. Ecco però come si sono incontrati.

Nella coppia artistica, Luca Laurenti interpreta quello più strano, più sulle nuvole e più originale, mentre Paolo Bonolis è l’amico che deve riportarlo sempre con i piedi per terra e che periodicamente deve riparare le sue piccole marachelle. In realtà, però, si tratta di due personaggi costruiti ad hoc, di un meccanismo che hanno capito funzionare alla perfezione e sul quale si basa tutta la loro comicità. Ecco però come si sono conosciuti: il momento dev’essere stato davvero epico!

Luca Laurenti e Paolo Bonolis, il racconto della prima volta

A parlare del primo incontro con Luca Laurenti è stato Paolo Bonolis, in diverse interviste rilasciate nel corso degli anni.

A Verissimo di Silvia Toffanin, ad esempio, ha narrato che la cornice all’interno della quale ha avuto l’onore di fare questo incontro che gli ha per sempre cambiato la vita è stata quella del programma per ragazzi Urka, andato in onda dal 1991 su Italia 1. Lui e gli autori cercavano qualcuno che cantasse e, tra i candidati a questo lavoro così prestigioso su Italia 1, c’era anche Luca Laurenti.

“A un certo punto entra questo ragazzo con una busta di plastica” racconta, parlando proprio di Luca Laurenti e imitando un po’ la sua voce nasale, riferendo quindi lo stupore nel capire che era lì per il provino da cantante. Dopo averlo fatto tornare in macchina a prendere la sua pianola, che si era portato da casa, e dopo averlo visto montare tutti quei fili contenuti nella busta, Luca Laurenti si è esibito con una meravigliosa interpretazione di Overjoyed di Stevie Wonder, sconvolgendo tutti.

A fronte di un’esibizione così bella e di un personaggio così iconico, Paolo Bonolis e gli autori non hanno potuto non prenderlo e, da quel momento in poi, il sodalizio tra i due conduttori è diventato più saldo e solido che mai.