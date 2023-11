Ballando con le stelle, momento drammatico di Giovanni Terzi durante le prove

Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi è al centro di una situazione stressante. Difficoltà durante le prove, ecco cos’è successo.

Chi ama il format ballerino più famoso di sempre si Rai 1, non può non rimanere coinvolto emotivamente da quanto accaduto a Giovanni Terzi. L’artista è al centro di uno situazione alquanto ostica, mai rivelata prima. Ballando con le Stelle è un programma molto seguito, ma quello che gli spettatori non sanno è che ci sono dei retroscena più che drammatici dietro lo quinte. Il racconto è spontaneo e diretto, lascia tutti senza parole.

Classe 1964, giornalista, scrittore e milanese doc, Giovanni Terzi ha deciso di intraprendere un’avventura fuori dagli schemi: partecipa a Ballando con le Stelle. Non deve scrivere nulla, ma ballare! Entusiasta nel nuovo percorso, lui stesso scopre dei lati inediti della sua persona, soprattutto nel mettersi in gioco in una situazione del tutto estranea alle sue capacità. Infatti, laureato in architettura al Politecnico di Milano, intraprendere la carriera di docente nella sua facoltà ed anche quella di giornalista.

Figlio di un cronista di spicco del Corriere della Sera, Antonio Giovanni Battista Terzi, prosegue la professione di “famiglia.” Nonostante ciò, accettando di partecipare al format stravolge la sua vita, ma tutto si sarebbe potuto aspettare, meno che un dramma di questa portata.

Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi: retroscena inediti sulle prove!

Le prove sono la parte che meno viene mostrata di Ballando con le Stelle. Non perché non siano importanti, al contrario. Sono la piena manifestazione della tenacia e della voglia di fare dei protagonisti della stagione corrente, ma è proprio qui che si nascondono dettagli inaspettati. Il giornalista non ha peli sulla lingua, infatti rivela lui stesso cosa lo ha messo in difficoltà e per quale ragione.

Se Giovanni Terzi è un giornalista di professione, c’è più di un motivo, di certo ballare non gli riesce così facile e spontaneo. Alcuni protagonisti scoprono di avere un talento innato per il ritmo e la coordinazione, ma nel suo caso è più complesso del previsto. A rivelare tutto è lui stesso al magazine Nuovo, nel quale riporta dettagli per dettaglio, tutta la drammaticità vissuta all’interno di Ballando con le Stelle. Il compagno di Simona Ventura è dispiaciuto di vederla poco, perché le prove sono più toste del previsto.

In foto lo si vede in compagnia di Giada Lini, la sua coach. Quest’ultima lo mette nelle condizioni di lavorare con costanza, infatti gli allenamenti sono così duri da buttarlo giù qualche volta. Come se non bastasse, il fatto di passare poco tempo con la donna che più ama, lo rende ancora più triste, ma nonostante ciò ha deciso di non mollare per nessuna ragione al mondo.

A confermare questa situazione sono le sue parole, afferma così: “La verità? Mi massacra, è implacabile: credo di aver perso pure qualche chilo!” Insomma, il programma gli ha stravolto la vita, ma non i sentimenti per la donna che ama.