Elisabetta Gregoraci, piangono tutti per suo papà: il commovente messaggio

Tutti commossi per Elisabetta Gregoraci. La showgirl non dimentica mai la sua famiglia tanto adorata e con l’ultimo messaggio ha fatto davvero piangere tutti.

Elisabetta Gregoraci è una showgirl nota dal pubblico italiano per la sua carriera televisiva e per la sua relazione sentimentale con il famoso imprenditore Flavio Briatore. Nata e cresciuta a Soverato, la Gregoraci ha cominciato la sua scalata verso il suo successo grazie ad un concorso di bellezza, per poi approdare alla conduzione di molti programmi nel mondo dello spettacolo italiano, come Made in Sud e Battiti Live. Elisabetta Gregoraci è stata, inoltre, una delle protagoniste del reality show Grande Fratello Vip.

Nel 2008 Elisabetta Gregoraci sposa Flavio Briatore con un matrimonio da favola a Roma. Dal loro legame sentimentale, è nato nel 2010 Nathan Falco, il piccolo di casa Briatore. Elisabetta Gregoraci si è dichiarata più volte una mamma apprensiva, attenta ai bisogni del figlio ma, anche molto complice e divertente. Sul suo profilo Instagram ufficiale, sono tanti gli scatti che la showgirl pubblica e che la immortalano insieme al figlio in momenti di spensieratezza.

Il legame con l’imprenditore Flavio Briatore si è interrotto nel 2017, quando la coppia si è separata consensualmente ed entrambi hanno preferito non rilasciare dichiarazioni in merito. Dopo alcune storie sentimentali, Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di essere molto concentrata sulla sua famiglia e di volersi dedicare completamente al figlio Nathan Falco. La showgirl e modella, continua comunque a portare avanti con successo la sua carriera televisiva.

Elisabetta Gregoraci e la dolce foto con il papà

La showgirl più amata dagli italiani, è molto legata alla sua famiglia di origine e lo dimostra ogni giorno tramite i suoi post sul profilo Instagram. Tra le tante foto che la vedono abbracciata al figlio, spicca uno scatto inedito di Elisabetta in compagnia del padre Mario Gregoraci. I due condividono una forte passione per lo sport e in particolare per il karate, che Elisabetta pratica con frequenza e dedizione.

Dopo la morte della madre avvenuta nel 2011, il rapporto tra Mario e Elisabetta si è intensificato e oggi padre e figlia sono inseparabili. Elisabetta Gregoraci ha condiviso sulle storie Instagram una foto insieme al padre Mario che ha subito colpito i fan della showgirl. La somiglianza tra i due è impressionante ed è stata subito notata dagli ammiratori di Elisabetta i quali gioiscono del profondo legame tra padre e figlia.