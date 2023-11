Pippo Inzaghi, tutto sulla futura moglie Angela Robusti: primo incontro, età, titolo di studio, carriera, figli

Dopo un fidanzamento durato più di cinque anni, Pippo Inzaghi ha deciso che sposerà Angela Robusti: ecco chi è la donna che ha conquistato l’allenatore.

Negli anni ’90 e primi ’00, Pippo Inzaghi era diventato il prototipo perfetto di calciatore latin-lover: senza mai impegnarsi in rapporti ufficiali o troppo duraturi, l’attaccante di Juve e Milan faceva strage di cuori. In passato è stato legato ad Alessia Ventura, Samantha De Grenet e a Manuela Arcuri. E avrebbe avuto dei flirt con Sara Tommasi, Victoria Petroff e Camilla Sjoberg.

A fargli cambiare stile di vita e prospettive è stata Angela Robusti, la donna che ha incontrato nel 2018, che è diventata la madre dei suoi figli e che presto sarà sua moglie. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Pippo Inzaghi ha voluto fare un bilancio dei suoi primi cinquant’anni, che ha compiuto lo scorso 9 agosto, spendendo parole al miele per la fidanzata Angela Robusti.

Il 24 giugno, Angela diventerà sua moglie. “Se tutto va bene, perché col tempo ho imparato a programmare meno e godermi i giorni“, ha detto Inzaghi. Pippo ha conosciuto Angela a una festa a Venezia: i due stanno insieme dal 2017-18. “La notai“, ha raccontato l’ex attaccante, “non solo perché era bellissima, ma perché, come me, era l’unica ad avere in mano un bicchiere d’acqua“.

Chi è Angela Robusti, la futura moglie di Pippo Inzaghi

Tempo qualche settimana e i due sono andati a vivere insieme. Angela Robusti è nata nel 1990 a Udine. Laureata in Architettura ha lavorata come modella, ha partecipato a Miss Italia (nel 2012) e poi a Uomini e Donne come corteggiatrice di Manuel Vallicella e successivamente di Luca Onestini.

Dal 2018 lavora come wedding & event planner, ma è anche una designer e un’influencer. Angela è poi una mamma felice. Nel 2021 lei e Pippo sono diventati genitori del primo figlio, Edoardo. Poi nel marzo del 2023 è venuta alla luce anche Emilia, che Angela ha descritto così: “Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato“.

Angela Robusti oggi vive ancora a Reggio Calabria, dove si era trasferita con Pippo quando questi allenava la Reggina. Ora il fidanzato allena la Salernitana, ma continua a fare il pendolare dalla Calabria alla Campania: forse si sente ancora un po’ precario nella società granata. Chissà se tutta la famiglia, dopo il matrimonio, non decida di trasferirsi nella città campana.