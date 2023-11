I 5 segni zodiacali più invidiosi in assoluto: attenzione ad averli come amici

Meglio fare attenzione con questi segni zodiacali: sono i più invidiosi in assoluto e non saranno mai felici per i successi altrui.

Per quanto a volte si usi l’invidia come giustificazione universale quando qualcosa non ci va a genio, capita spesso e volentieri che in realtà siano davvero tante le persone che alla fine non sono contente dei risultati ottenuti dagli altri. È come non potessero accettare di essere meno brave o fortunate, e questa consapevolezza è un tarlo davvero difficile da scacciare.

In realtà però, data la società in cui siamo cresciuti, sarebbe strano oggigiorno non provare invidia. Sin dai primi anni di vita, infatti, la competizione con gli altri e l’individualismo a tratti tossico sono stati i segni dominanti per eccellenza della nostra educazione. Va da sé quindi che in questo clima di livore e rancore l’invidia cresca florida.

Ma anche le stelle hanno la loro parte di colpa. Alcuni segni zodiacali, infatti, sono davvero gelosi dei successi di amici e parenti e non ce la fanno proprio a gioire sinceramente per i successi altrui perché li vivono alla stregua di una sconfitta personale.

La top 5 dei segni zodiacali più invidiosi di tutti

SCORPIONE

Lo Scorpione vive di emozioni forti e intense miste a un intuito davvero infallibile che lo rende un ottimo investigatore.

Tuttavia, questa passione spasmodica per il successo a volte può trasformarsi in invidia quando gli altri ottengono ciò che desiderano e questo segno no.

LEONE

Va da sé che il Leone adori stare al centro dell’attenzione e voglia tutti gli occhi puntati addosso. Capita però che quando questo segno si accorge che gli altri gli stanno rubando la scena, l’invidia prenda il sopravvento, il che è un peccato. Anziché provare gelosia, infatti, i nati sotto questo segno potrebbero incanalare questa energia al meglio e usarla come motivazione.

TORO

Il Toro apprezza la stabilità e il comfort sopra ogni cosa, ma deve ottenerli prima degli altri. Se i nati sotto questo segno vedono che sono indietro, l’invidia è automatica. E l’unico modo per superare la gelosia è incoraggiare il Toro a concentrarsi sui suoi punti di forza.

ARIETE

L’Ariete è famoso proprio per il suo spirito competitivo, ma questa spinta può trasformarsi ben presto in invidia se gli altri lo eclissano. Per quanto, infatti, questo segno non lo dia a vedere, ci tiene sempre a fare meglio degli altri in qualsiasi circostanza.

CANCRO

Pur essendo un segno molto sensibile ed empatico, se il Cancro è circondato da persone che hanno raggiunto prima la stabilità emotiva o finanziaria, l’invidia invade subito questo segno che non ci pensa proprio a rimanere indietro rispetto agli altri.