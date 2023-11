Belen Rodriguez nota il commento durante la diretta: la risposta immediata è da applausi

Belen Rodriguez nota tra tanti un commento su Instagram, risposta immediata da applausi da parte della showgirl.

In questi giorni, si è parlato davvero tanto di Belen Rodriguez e di sicuro ancora se ne parlerà nel prosieguo. La showgirl sudamericana del resto è da sempre uno dei volti più applauditi e insieme più discussi del nostro mondo dello spettacolo e ultimamente è tornata piuttosto prepotentemente alla ribalta, sotto i riflettori.

Non ancora quelli televisivi, dopo l’addio a Mediaset della scorsa estate. Belen ha in ogni caso fatto sapere, stando ai bene informati, che il suo ritorno sul piccolo schermo è vicino, per avviare una nuova fase della sua vita professionale. Nel frattempo, la 39enne si sta godendo un momento speciale nella sua vita privata. Con Elio Lorenzoni, ha finalmente ritrovato l’amore.

Colui che per Belen fino a poco tempo fa era solo un amico di vecchia data, è stato la risposta in un momento difficilissimo per lei, dopo la fine della lunga storia con Stefano De Martino, stavolta definitiva. Tra Belen ed Elio è scoppiata la passione e si sono già susseguite per i due ripetute ‘fughe’ romantiche, fino a quella dei giorni scorsi alla Maldive. Dove lui ha chiesto a Belen di sposarlo.

Belen Rodriguez, un fan ‘omaggia’ il suo lato B: il complimento non le sfugge, che replica

Le immagini della showgirl con l’anello al dito hanno inevitabilmente fatto il giro dei social. Raccogliendo incoraggiamenti ma anche polemiche, con gli haters a sottolineare quello che secondo loro è soltanto l’ennesimo teatrino stucchevole che si ripete ancora una volta, nella vita di Belen. I commenti sotto i suoi post su Instagram sono stati innumerevoli, e ad alcuni Belen ha anche replicato a tono.

Tra i tanti scatti pubblicati dalle Maldive, non potevano mancare immagini di pose provocanti e sensuali, quelle con cui Belen ci ha abituato piuttosto bene negli anni. Almeno su quello, si è quasi tutti d’accordo: la sua sensualità esplosiva è da applausi. Ed ecco come ha reagito uno dei suoi tanti followers.

A corredo di questa posa in riva al mare, con il posteriore in risalto, uno dei fan ha scritto: “Passano gli anni, ma il c… di Belen è sempre il c… di Belen“. La showgirl, divertita, ha risposto subito con una risata e apprezzando il commento ‘elegante’ e spiritoso, sebbene un po’ sopra le righe.