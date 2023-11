Non mangiare più la mozzarella di bufala, scoperta scioccante: ecco come la fanno veramente

Siete degli amanti e dei consumatori assidui di mozzarella di bufala? Forse dovreste sapere allora come viene fatta: scoperta scioccante.

La tradizione culinaria del nostro paese non ha eguali nella storia e nella cultura a livello globale. Abbiamo inventato dei piatti unici, utilizzando dei prodotti squisiti che abbiamo elevato e curato talmente tanto da renderli speciali e conosciuti nonché amati in tutto il mondo. Alcuni di questi prodotti sono diventati il fiore all’occhiello della nostra Nazione e vengono ricercati in tutto il mondo e da tutti i turisti che si affacciano sul territorio del nostro paese. Anche grazie a questi alimenti possiamo essere fieri della nostra storia e della nostra cultura.

Chi non conosce la mozzarella? E in particolar modo la mozzarella di bufala? Potremmo infatti definirla come il sale nelle pietanze, il miracoloso elemento di fondamentale importanza che rende saporito tutto l’ingrediente che potrebbe mancare ma che se manca, la sua assenza viene percepita e pesa e si sente. L’esempio lampante è la pizza. Una pizza senza mozzarella di bufala può di certo essere buona, ma senza quel tocco in più di qualità e di bontà. Ecco perché nessuno può farne a meno. Però ecco cosa è stato scoperto al riguardo.

Ecco quale scoperta è stata fatta sulla mozzarella di bufala

Come tutti sanno la mozzarella viene prodotta dalla lavorazione del latte e in modo particolare dal latte di mucca anche detto latte vaccino. Mentre la mozzarella di bufala viene prodotta dalla lavorazione del latte delle bufale. Dunque è evidente che la derivazione del latte le rende piuttosto diverse sotto tanti punti di vista, che riguardano la composizione, il gusto e la qualità.

Infatti il latte è differente, per cui nella mozzarella di bufala l’acqua è presente in quantitativo maggiore. La qualità di questa mozzarella è considerata superiore rispetto a quella vaccina, poiché risulta anche più soffice e il sapore è molto più forte. Però nonostante ciò, c’è una cosa che bisognerebbe sapere su questo tipo di mozzarella.

Sembra infatti che il tipo di allevamento delle bufale sia piuttosto stressante, per cui questi animali potrebbero soffrirne in modo particolare e ciò potrebbe incidere sulla qualità del latte che viene prodotto. L’inseminazione infatti delle bufale avverrebbe in modo artificiale, per renderle più serene; inoltre le bufale tra loro verrebbero tenute separate così come anche verrebbero tenute lontane dai loro piccoli causando loro sofferenza. Inoltre sembra che le zampe di questi animali vengano legate per tenerle tranquille quando il latte viene munto.