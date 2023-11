Dai cibi light ai cereali, attenzione a cosa compri durante la dieta: sono alimenti nemici della linea

Quando si è a dieta, è necessario fare attenzione anche agli alimenti che possono sembrare innocui come i cibi light e i cereali.

Ci sono alcuni alimenti a cui è meglio prestare attenzione, se si è a dieta. Quest’ultima parola vuol dire, in realtà, “stile di vita”, anche se è comunemente associata al dimagrimento. Avere uno stile alimentare corretto dovrebbe, infatti, essere interesse di tutti, a prescindere dalla voglia di perdere peso o meno.

Naturalmente, quando è nostra intenzione dimagrire, è bene fare attenzione ad alcuni alimenti nemici della linea. Dai cibi light ai cereali, ecco cosa sapere. Se è più facile pensare a cibi da evitare come gelati, dolci, fritti e simili, è altrettanto vero che ci sono alimenti che possono essere considerati insospettabili. Tra gli alimenti che fanno ingrassare, ci sono i frullati: quando li ingeriamo, è come se mangiassimo circa cinque porzioni di frutta e, dunque, altrettanti zuccheri dall’apporto glicemico non indifferente.

Cosa evitare di mangiare quando si è a dieta

Allo stesso modo, anche i succhi di frutta contengono molti zuccheri e, nella maggior parte dei casi, davvero poca frutta: se ami i succhi di frutta, è possibile farli a casa (ma senza aggiungere zucchero). Attenzione anche ai cibi light senza grassi, in quanto spesso vi sono presenti sale, additivi e zuccheri: secondo alcuni studi condotti nel Regno Unito, infatti, i cibi dietetici potrebbero essere addirittura più calorici di quelli normali.

Barrette e cereali possono essere altrettanto insidiosi, anche quando si mangiano insieme allo yogurt per colazione: i cereali, infatti – essendo ricchi di grassi idrogenati, zuccheri, conservanti e grassi vegetali di scarsa qualità – fanno ingrassare. Da evitare sono anche le caramelle senza zucchero: queste sono spesso un concentrato di edulcoranti e dolcificanti artificiali, che possono risultare anche tossici nel lungo termine.

Infine, frutta disidratata e frutta candita sono assolutamente da evitare; al contrario della frutta secca, che è un alimento ricchissimo dal punto di vista nutrizionale: il processo di essiccazione con cui viene lavorata la frutta può far aumentare la quantità di zuccheri di molto. Come detto, quindi, meglio scegliere della semplice e gustosa frutta fresca o della frutta secca da sgranocchiare come spuntino. Infine, per seguire un regime alimentare controllato, meglio sempre rivolgersi ad un professionista che sicuramente saprà indicare la giusta strada da prendere.