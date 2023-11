Addio Beautiful, il messaggio non lascia spazio a dubbi: ha lasciato la soap opera dopo tanti anni

Il messaggio pubblicato sui social network non lascia spazio a dubbi, l’interprete ha detto addio a Beautiful. Ha lasciato la soap opera e tutti sono rimasti senza parole.

Le parole dell’artista sono amare e fanno capire come forse non ci fosse l’intenzione di lasciare la soap. Assai più probabile è invece la decisione arrivata direttamente dalla produzione.

L’artista, di cui ancora non vi sveliamo il nome, ha fatto parte del cast della soap opera più famosa del mondo per ben dieci anni e su Instagram ha scritto: “Fino a quando non ci incontreremo di nuovo… Quindi, molti di voi hanno visto che non sono più nei titoli di coda di Beautiful dopo dieci anni meravigliosi è giunto il momento per me di dire ‘fino a quando ci incontreremo di nuovo…’. Non significa che sia la fine, solo… ciao per ora…”.

L’attore poi aggiunge una serie di ringraziamenti a chi gli ha permesso di vivere questa splendida esperienza professionale: “Devo ringraziare un grand’uomo, Brad Bell, per avermi voluto, mi ha davvero cambiato la vita! Le esperienze, i viaggi, i ricordi, le amicizie… Tutto avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore. Agli Spencer, Scott e Don, siete per me una famiglia nella vita reale, ci vediamo presto fuori dal set. A tutto il cast e alla troupe, troppe persone per menzionarle tutte, sappiate che vi adoro e grazie davvero per avermi permesso di far parte di questa famiglia”.

Addio a Beautiful, il messaggio dell’attore

Ma chi è l’attore costretto a dire addio, controvoglia, a Beautiful? Si tratta di un classe 1984 di Honolulu che in passato era diventato famoso per aver recitato anche ne Il tempo della nostra vita e Blue Mountain State. L’esordio nella soap era arrivato nel 2013 quando lo avevamo visto completamente senza vestiti nel bosco sorpreso da Hope mentre stava facendo una doccia. Si tratta del secondo figlio di Bill che irrompe nella vita dei protagonisti della serie un po’ a sorpresa.

Ora è ovvio che stiamo parlando di Wyatt Spencer interpretato da Darin Brooks e doppiato nella versione italiana da Flavio Aquilone. Innamoratissimo di Flo lavora per la Spencer Publications, ma al momento è uscito di scena. Le parole dell’attore che lo interpreta però fanno sperare che lo potremo vedere ancora magari nei prossimi mesi.

Al momento infatti appare difficile rivederlo in scena, ma ricordiamo che Beautiful non si è mai sottratto di farci delle sorprese totalmente inaspettate.