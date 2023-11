Cliomakeup svela il trend beauty per Natale: dite addio al classico rosso, una vera rivoluzione

Non più i classici colori per make-up di Natale: la novità arriva da Cliomakeup ed è un’innovazione di grande impatto.

L’ultima tendenza per il trucco natalizio rompe gli schemi. Se i vecchi beauty trend avevano il rosso come colore dominante, uno di quelli simbolici in generale per il periodo di Natale ed era quindi molto presente anche in questo campo, adesso c’è una novità.

La regina della beauty care, Cliomakeup propone infatti un nuovo modo di truccarsi per le feste. Si tratta sempre di un make-up ampiamente strutturato, elegante e che punta a stupire. L’atmosfera festosa deve essere espressa anche dal trucco che si abbina ad un look scintillante. Gli occhi sono i protagonisti e questa zona del viso è sicuramente quella da mettere in rilievo per la nuova tendenza proposta.

Se la base può essere neutra e non ci sono grandi variazioni per quanto riguarda blush e contouring, da fare per mimetizzare difetti e rifedinire i lineamenti, e le labbra possono andare su tonalità discrete, lo sguardo mira a prendere la scena.

Colore a Natale per Cliomakeup: l’ombretto blu che sorprende

Il blu è il colore che Cliomakeup sceglie per questo Natale 2023. L’ombretto è da scegliere nelle varie nuances in base alla tonalità della propria iride.

Per occhi scuri l’idea è di puntare al blu navy o blu mare, e se si vuole, aggiungere un leggero tocco di viola. Per gli occhi chiari vanno bene le sfumature di blu tenui e acquatiche come il turchese, ma anche verso il verde. I consigli di Clio sono chiari: non si devono applicare troppi prodotti sugli occhi, ma va bene uno soltanto da stendere sia sulla palpebra molle che sul bordo inferiore dell’occhio.

Dalla sua personale linea make-up Clio consiglia un ombretto in crema a lunga durata. È il Sugarfree Sweetielove ClioMakeUp e si tratta di una base azzurra in cui sono state aggiunte delle note fredde. Ma non solo: il tutto è impreziosito da perle argentate brillanti. Per un vero trucco festoso e scintillante, è in mousse dalla texture setosa e leggera. Basta un solo passaggio e l’effetto è sofisticato e non pacchiano.

Chi desidera qualcosa di meno appariscente, pur in un trucco ben evidenziato in blu, può optare per l’ombretto liquido matt Zuccherino Sweetielove ClioMakeUp. È sempre a lunga durata ed è vellutato e cremoso con una finitura appunto matt. Si può applicare su tutta la palpebra con un unico gesto e poi ovviamente va sfumato delicatamente con un pennello morbido. Lo stesso ombretto si può stendere anche come eyeliner se si vuole ottenere un effetto più discreto.