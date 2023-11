Rossella Erra da giovane: spuntano le foto in bianco e nero, la giurata di Ballando con le stelle irriconoscibile

In queste ore sono spuntate le foto da giovane di Rossella Erra. Gli scatti in bianco e nero commuovono i followers: svelato il suo passato.

Rossella Erra continua ad essere uno dei volti più amati di Ballando con le Stelle. Sui propri canali social la personalità televisiva ha voluto pubblicare delle foto in bianco e nero in cui appare davvero irriconoscibile. Sono tantissimi i commenti affezionati apparsi sotto il post.

Tra i personaggi più amati di Ballando con le Stelle troviamo Rossella Erra, ormai interprete del giudizio del pubblico. La sua personalità gli permette di dire sempre la sua, arrivando anche allo scontro con giudici del calibro di Selvaggia Lucarelli. Ovviamente non tutti sanno che la sua carriera televisiva è davvero giovane, visto che prima faceva la commercialista ed addirittura aveva un socio, con cui però ha rotto. Proprio dopo quella rottura ha iniziato a lavorare in televisione.

Grazie a Caterina Balivo, Rossella ha iniziato a lavorare in televisione diventando ambasciatrice del popolo a “Vieni da me”, un ruolo particolare e mai provato in televisione. Anche durante “Detto Fatto”, sempre della Balivo, Rossella è riuscita a dare lo stesso contributo. Ma il vero successo è arrivato grazie a Milly Carlucci con “Ballando con le Stelle” ed “Il Cantante Mascherato”. Adesso Rossella ha deciso di stupire tutti con una foto postata sui social che ha raccolto migliaia di like.

Rossella Erra, lo scatto in bianco e nero sui social: è irriconoscibile

Spesso i personaggi del mondo della televisione sono soliti condividere dei loro ricordi sulle proprie pagine social. In queste ore anche Rossella Erra ha deciso di utilizzare il suo profilo in questa maniera condividendo un commovente scatto in bianco e nero. Al suo interno appare proprio la personalità televisiva in compagnia della madre ed una dedica davvero commovente.

Nella didascalia la Erra ha esordito affermando: “Quanto mi mancano questi abbracci!“. Successivamente Rossella ha aggiunto che da pochi mesi le due erano da sole e che la madre già non stava bene anche se ancora non lo sapevano. Le due hanno potuto sempre fare affidamento l’una dell’altra, visto che era l’unica cosa che potevano fare per contrastare il destino avverso che si avvicinava. Nonostante tutto i sorrisi non sono mai mancati in famiglia.

Ovviamente non poteva mancare la dedica a Ballando, con Rossella che ha scritto: “Tu che amavi tanto #ballandoconlestelle … saresti stata sempre in prima fila lì con me, con i tuoi vestiti più belli, la borsa, gli orecchini, le collane e gli anelli abbinati”. La dedica si è conclusa con un dolcissimo “Mamma ti amo per sempre“, che ha commosso tutte i followers della giudice del pubblico di Ballando con le Stelle.