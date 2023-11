Fidarsi degli altri può fare paura: in che modo superarla

Tante persone non riescono a fidarsi del prossimo. Questa situazione ha un nome ben preciso. Ma la si può affrontare in qualche modo?

Al giorno d’oggi la fiducia tra individui sembra essere in costante declino. La crescente diffidenza sociale è un fenomeno che influisce su molteplici aspetti della vita quotidiana, creando un’atmosfera in cui la paura di fidarsi degli altri diventa sempre più diffusa. Ma come superare questa condizione? Non è impossibile affrontare questa paura che può diventare invalidante.

La diffidenza può avere radici profonde, spesso fondate su esperienze passate di tradimento o inganno. Le relazioni interpersonali, sia nella sfera personale che professionale, sono permeate da una sottile tensione, alimentata da storie di fiducia tradita che circolano nelle conversazioni quotidiane. Gli esperti la chiamano “pistantrofobia” ed è letteralmente la paura di fidarsi degli altri.

Questo stato impedisce a chi ne è affetto di godersi al 100% i rapporti, di qualunque natura essi siano. La connettività virtuale può, paradossalmente, minare la fiducia, creando una barriera tra il mondo online e quello reale. Le persone si chiedono se possono davvero fidarsi di chi si nasconde dietro uno schermo.

Come affrontare la paura di fidarsi del prossimo

Dunque, appare ovvio come la fiducia debba essere alla base di ogni tipo di rapporto, di qualsiasi natura essa sia. Superare la diffidenza sociale richiede uno sforzo collettivo. La trasparenza e la comunicazione aperta sono fondamentali per ricostruire la fiducia. Inoltre, è cruciale per le istituzioni promuovere una cultura basata sulla responsabilità e sull’integrità.

Bisogna accettare che nella vita non esistano certezze, ma non bisogna farne, appunto, una malattia. A volte bisogna lanciarsi, rompere gli indugi. Perché la nostra diffidenza può diventare una vera e propria gabbia, che ci impedisce la progressione, tanto personale, quanto professionale. Per chi soffre di di pistantrofobia, dunque, non è logico immaginare una risoluzione del problema in poche mosse. Può essere invece utile lasciarsi andare poco a poco, non chiudere le porte, ma, anzi, lasciandole socchiuse, in modo tale che chi tiene a noi veramente, chi è realmente interessato a noi, possa aprire questa porta e entrare nella stanza del nostro cuore.

Probabilmente, dunque, non esiste una soluzione da manuale per poter affrontare questa condizione. Bisogna, invece, entrare nell’ottica che la vita è una sola e che viverla a metà può non essere la soluzione migliore. E soprattutto, può non essere la soluzione che ci mette al riparo da problemi, da insoddisfazioni, da pericoli e da delusioni.