Scopri la parola che va d’accordo con queste cinque: solo i campioni indovinano in meno di 20 secondi

Se vuoi mettere alla prova la tua intelligenza prova a sfidare te stesso e indovinare qual è la parola che connette le cinque in foto!

La nostra mente è molto complessa. Molte persone sfidano spesso le proprie abilità e cercano di risolvere quiz, enigmi, mantenendo la propria mente giovane e sempre allerta. Uno dei giochi che più appassiona le persone è quello di risolvere degli enigmi. Indovinare, ad esempio, qual è la parola che può connetterne altre cinque.

I giochi di parole infatti sono vecchi quanto il mondo, o meglio quanto il linguaggio. Essi sono usati fin dall’antichità per mettere alla prova le capacità delle persone. Puoi farlo anche tu oggi provando ad indovinare l’enigma di oggi. Infatti, nella foto puoi osservare cinque parole – birra, tessuto, rosa, fianco, corrente – che si collegano misteriosamente a una sesta parola, una parola chiave che unisce questi elementi in un modo unico e affascinante. Riesci ad indovinarla? Ti diamo qualche aiuto magari parlandoti di ognuna delle cinque parole e di come si può connettere alle altre.

Qual è la parola misteriosa

Iniziamo dalla birra, una bevanda millenaria amata in tutto il mondo, è spesso associata a momenti di socialità e relax. Sorseggiata tra amici o durante una serata tranquilla, la birra è sinonimo di convivialità e piacere. Ma in quali modi può essere servita? Pensaci e scopri la parola che connette la birra alle altre quattro parole.

E passiamo al tessuto, un elemento essenziale nella nostra vita quotidiana, racchiude in sé storie di artigianato, moda e funzionalità. Dai tessuti pregiati dei vestiti eleganti ai tessuti resistenti degli arredi, il tessuto è un componente cruciale nel panorama del design e dell’artigianato, ma rifletti: in che modo può essere cucito un tessuto? C’è un particolare modo di cucire che si connette alle altre parole!

Abbiamo poi la rosa, fiore di bellezza e diversità, si lega a concetti di amore, passione e vari significati simbolici. Con la sua gamma di colori e forme, la rosa è un’icona culturale che si presta a molteplici interpretazioni. Però la rosa può anche pungere. Infatti è piena di… lasciamo a te indovinare cosa!

La parola fianco, parte del nostro corpo che ci fornisce stabilità e supporto, è spesso associato a concetti di forza e resilienza. Il fianco è il nostro pilastro di sostegno, permettendoci di affrontare le sfide quotidiane con fermezza. Ma quando abbiamo un problema che ci affligge costantemente possiamo rendere l’idea con un’espressione metaforica. Insomma quando quel problema è proprio una… nel nostro fianco!

E infine, la corrente, quella elettrica. Quale parola si può legare alla corrente? Sicuramente una che può far funzionare qualsiasi apparecchio. Senza di essa non potresti accendere nemmeno una lampada!

Insomma, hai capito di quale parola stiamo parlando? Nell’immagine puoi osservare la figura che rappresenta questa parola. E se ti è venuta in mente la parola “spina” hai fatto centro. Essa si collega alle cinque parole in questo modo: birra alla spina, tessuto a spina di pesce, la spina di una rosa, una spina nel fianco e la spina della corrente! Allora, quanto ci hai messo ad indovinare la parola misteriosa? Ti è piaciuto mettere alla prova le tue abilità mentali?