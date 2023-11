Come eliminare in modo naturale le zampe di gallina: sembrerai più giovane di 10 anni

Eliminare le zampe di gallina senza il bisturi del chirurgo è possibile. Con questo metodo naturale sembrerai molto più giovane.

Lo sguardo è la nostra prima arma: quella con cui colpiamo il nostro interlocutore. Purtroppo il contorno occhi è la zona del viso che invecchia prima. Ma c’è un metodo tutto naturale per eliminare le odiose zampe di gallina.

Il contorno occhi è la parte più sensibile del nostro viso. Infatti nella zona perioculare la pelle è sottilissima. Per questa ragione questa è anche la zona che tende ad invecchiare prima. Non è raro vedere donne ancora giovani con occhiaie, borse o zampe di gallina. Sicuramente lo stile di vita incide moltissimo. Alimentazione sregolata, fumo, alcool e poche ore di sonno fanno invecchiare prima il nostro sguardo.

Tuttavia anche chi mangia bene e dorme a sufficienza può veder comparire – solitamente intorno ai 35-40 anni – le famose zampe di gallina. La medicina estetica, ormai, ha un gran numero di trattamenti per eliminare questo inestetismo. Tuttavia, prima di ricorrere al chirurgo, c’è un metodo tutto naturale ma veramente efficace che dovresti provare.

Come eliminare le zampe di gallina

Le zampe di gallina appesantiscono il nostro sguardo e ne risente tutto il viso. In poche parole: ci fanno sembrare più vecchie. Per scongiurare questo rischio non è sempre necessario ricorrere alla chirurgia estetica. C’è un metodo naturale ma veramente super efficace per eliminare le zampe di gallina e sembrare subito più giovani.

Quando parliamo di contorno occhi le parole d’ordine sono due: idratare e nutrire. Le zampe di gallina, infatti, cominciano a comparire quando la nostra pelle – per età e per stile di vita – inizia ad essere meno idratata e meno ricca di collagene. Per eliminare questo fastidioso inestetismo e avere subito uno sguardo più giovane, non serve spendere centinaia di euro in creme costose che poi, spesso, nemmeno funzionano.

Tutto ciò che ci serve è già presente in casa nostra. Anzi: nel nostro frigorifero. Per realizzare una maschera idratante e illuminante per il nostro contorno occhi basterà mescolare un vasetto di yogurt con qualche fettina di cetriolo frullata. Applichiamo il composto nella zona perioculare e lasciamo agire per 15 minuti.

Se, invece, vogliamo una maschera più ricca e più nutriente, non c’è niente di meglio del burro di cacao. Facciamo sciogliere a fuoco lento due cucchiaini di burro di cacao e mescoliamo con un cucchiaino di acqua di rose: stendiamo nella zona del contorno occhi e lasciamo in posa 15 minuti poi sciacquiamo con acqua tiepida.

Infine, per una crema contorno occhi da utilizzare ogni sera prima di andare a dormire, basterà mescolare tre cucchiaini di gel di aloe vera con qualche goccia di olio essenziale di pompelmo e avremo una crema idratante, nutriente e super naturale.