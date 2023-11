Solo per veri esperti: indovina il personaggio da un dettaglio, puoi provarci anche tu

Saresti in grado di indovinare l’identità di un personaggio famoso solo da due dettagli? Mettiti alla prova con questo test.

Se sarai bravo ad osservare i dettagli e a riflettere allora di certo riuscirai a capire a chi appartengono queste immagini. I dettagli racchiusi nell’illustrazione che trovi qui in basso ti guideranno verso la soluzione finale della sfida di oggi. Inoltre, noi ti aiuteremo dandoti un suggerimento molto prezioso. In bocca al lupo!

Per riuscire a superare il test di oggi dovrai decodificare questi particolari e capire a quale personaggio celebre si riferiscono. Concentrati, cerca di fare del tuo meglio e di attingere ai tuoi cassetti della memoria, e alle tue conoscenze d’arte, e non solo.

Test, indovina di chi si tratta e dimostra le tue conoscenze sui personaggi celebri

Il primo indizio te lo abbiamo appena dato, ed è racchiuso nell’espressione “arte e non solo”. Se ti dicessimo anche provocazione, oltre ad arte, tu a chi penseresti? Probabilmente ci sono tante cose, volti e nomi che ti sovvengono alla mente, ma per superare con successo il test di oggi dovrai capire di chi si tratta, e dare una sola risposta a questa domanda. Non ti preoccupare se non ci riesci al primo colpo, ti forniremo degli indizi utili per indovinare.

Tutto quello che dovrai per provare a risolvere il quesito del test, fare è guardare con la massima attenzione questa immagine e cercare di capire dai suggerimenti visivi di chi si tratta. Intanto ti sarà utile sapere che è una donna, e che è stata definita la “nonna della performance art”. Una volta che avrai un nome in mente ben definito, corri a leggere la soluzione del test, nel paragrafo che trovi in fondo a questa pagina, e scopri se hai vinto, e se hai superato il test del personaggio famoso. In bocca al lupo!

Soluzione

Ci siamo, stai per scoprire se davvero sei in grado, a partire da sue singoli particolari, di capire l’identità di un personaggio celebre. Ecco la soluzione:

Il personaggio famoso che è alla base di questo test e dunque che è rappresentato, sotto forma di indizi e di dettagli, nell’immagine che trovi all’inizio di questo articolo è Marina Abramovich. Si tratta, come forse saprai di un’acclamata artista serba naturalizzata statunitense che, fin dagli anni sessanta, crea spettacolo e rappresentazioni provocatorie e uniche, tutte basate sul rapporto complesso tra tra l’artista e il suo pubblico, e al tempo stesso tra l’eterno equilibrio e tra la relazione tra il corpo umano e i suoi limiti, con le infinte possibilità della mente.