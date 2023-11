Con quale personaggio famoso condividi il tuo segno zodiacale? Scopri se ti riconosci in queste star

Tantissimi personaggi famosi condividono con te il segno zodiacale, forse il tuo carattere non è poi tanto diverso dal loro e scopri che ti riconosci

Ecco chi sono le star che condividono con te lo stesso segno zodiacale, un modo per capire se ci siano o meno tratti in comune.

Ariete: un segno che caratterizza persone socievoli e che hanno davvero una marcia in più in quanto a sincerità e un bel pizzico di passione. Alcune star sotto il segno dell’ariete: Victoria Beckam, Lady Gaga, Emma Watson, Charlie Hunnam, James Franco, Kirsten Stewart, Kate Hudson.

Toro: segno dalla personalità tenace, allo stesso tempo comprensiva, persone attive, che cercano con creatività di sorprendersi e sorprendere. Del vostro stesso segno: David Beckam, Megan Fox, George Clooney, Penelope Cruz, Channing Tatum, Jessica Alba, George Clooney, Kirsten Dunst, Robert Pattinson.

Gemelli: pieni di creatività e non smettono un attimo di stare zitti, riescono a creare un mondo tutto loro fatto di tantissima estrosità. Le star con lo stesso segno: Natalie Portman, Shia LaBeouf, Zoe Saldana, Chris Evans, Mary-Kate e Ashley Olsen, Lenny Kravitz, Angelina Jolie, Johnny Depp, Kanye West.

Cancro: sensibili e con un forte attaccamento alle persone, soprattutto quelle care, tendono a tenere tutto dentro, ma sono capaci di donare tanto amore, bensì non sia sempre ricambiato. Le star sotto il segno del cancro sono: Kristen Bell, Ariana Grande, Daniel Radcliffe, Gisele Bündchen, Selena Gomez,Jessica Simpson, Sofia Vergara.

Leone: gli appartenenti a questo segno sono egocentrici, caparbi e non temono le sfide, cercano sempre di essere al centro dell’attenzione. Sono del leone: Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez, Halle Berry, Mila Kunis, Barack Obama, Madonna, Meghan Markle, Ben Affleck, Charlize Theron, Chris Hemsworth.

Vergine: curiosi, precisi, che non scendono a compromessi mai, a meno che non ne valga davvero la pena in situazioni che possano favorire loro. Le star sotto questo segno: Beyoncé, Blake Lively, Jimmy Fallon, Jennifer Hudson, Cameron Diaz, Pink, Nick Jonas.

Bilancia: un po’ trasognanti, amano tutto ciò che possa far loro stare bene, anche se non convenzionale, cercano sempre di stupire. I vip con questo segno: Gwen Stefani, Eminem, Hilary Duff, Kate Winslet. Kim Kardashian, Zac Efron, Will Smith, Gwyneth Paltrow, Usher.

Ecco le star appartenenti allo scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci

Scorpione: mistero, seduzione e spiccata intuizione sono le caratteristiche che rappresentano appieno i nati sotto questo segno, che ammaliano e trascinano in un vortice di ombra e fuoco. Le star con questo segno: Anne Hathaway, Emma Stone, Katy Perry, Leonardo Di Caprio, Scarlett Johansson, Ryan Gosling, Drake.

Sagittario: segno della testardaggine che non sempre porta a risultati negativi, avventurosi e dal senso forte dell’amicizia. Sagittario sono: Jay Z, Nicki Minaj, Miley Cyrus, Britney Spears, Brad Pitt, Jake Gyllenhaal, Taylor Swift, Ian Somerhalder, Katie Holmes.

Capricorno: organizzati e pazienti, questo segno appartiene alle persone con un obiettivo ben preciso e con forte spirito di iniziativa. Le star nate sotto il capricorno: Kate Middleton, Bradley Cooper, Orlando Bloom, Kate Moss, Jared Leto, Nina Dobrev, Liam Hemsworth, Sienna Miller, Michelle Obama.

Acquario: i nati sotto il segno dell’acquario sono abili comunicatori e molto generosi. Ecco i vip che condividono lo stesso segno: Harry Styles, Paris Hilton, Shakira, Joseph-Gordon Levitt, Tom Hiddleton, Justin Timberlake, Kerry Washington, Jennifer Aniston.

Pesci: sinceri, sensibili e molto difficile da capire, ma che possono davvero dare tutto sé stessi per un’altra persona. Con questo segno troviamo: Drew Barrymore, Justin Bieber, Daniel Craig, Rihanna, Adam Levine, Jessica Biel.