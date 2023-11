Diletta Leotta, la ‘prima volta’ di Aria conquista davvero tutti: i fan super emozionati

Diletta Leotta e sua figlia Aria, una particolare ‘prima volta’ della piccola fa emozionare tutti i fan della conduttrice

Diletta Leotta è sempre più sotto le luci dei riflettori, in particolare in questo periodo. Della conduttrice sportiva e radiofonica si parla più del solito, da quando è diventata madre della piccola Aria, nata lo scorso 16 agosto.

Madre e figlia, dunque, condividono la stessa data per il compleanno. La piccola nata dall’amore tra la conduttrice siciliana e il portiere tedesco Loris Karius assorbe ovviamente praticamente tutte le giornate della neo mamma, che ha ripreso a lavorare e si divide tra gli impegni della vita di tutti i giorni e la sua nuova dimensione genitoriale.

Aria è diventata protagonista di molti post sui social, da parte di Diletta, che condivide con i fan momenti preziosi che sta vivendo insieme alla sua piccola. Una continua scoperta, come raccontato da parte della stessa showgirl, che nei mesi scorsi, mentre era in dolce attesa, aveva dato vita sui social al format ‘Mamma Dilettante’, con momenti di confronto con amiche famose del mondo dello spettacolo che avevano già vissuto quell’esperienza prima di lei, per consigli importanti e dubbi che potevano essere utili anche ad altri genitori tra i fan.

Diletta Leotta e la figlia Aria, insieme sul posto di lavoro: il video che commuove tutti

La bambina è già una mascotte della community e i tantissimi ammiratori di Diletta – oltre nove milioni di followers su Instagram – osservano il tutto con curiosità e affetto. Persi come sempre nel fascino sublime della 32enne catanese e conquistati dalla dolcezza di scatti e video che coinvolgono madre e figlia.

Diletta e Aria si apprestano a vivere il primo Natale insieme, come raccontato da un recente video della conduttrice di DAZN. Ma c’è spazio anche per un’altra prima volta, quella di Aria sul posto di lavoro.

Diletta porta con sé la bambina e la culla dolcemente nel dietro le quinte, una giornata che assume un valore speciale. Il breve video condiviso nelle stories, di cui qui vi abbiamo postato uno screen, ha sicuramente generato grandi emozioni in tutta la community. Reactions positive a go go, di certo, e tanti messaggi entusiasti per la neo mamma.