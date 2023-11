Se soffri spesso di mal di testa, controlla questo particolare: forse la causa è sotto i tuoi occhi

Il mal di testa è un problema che ognuno di noi ha avuto almeno una volta. Ti elenchiamo 6 cause che possono portare a soffrirne.

Hai mai sofferto di mal di testa? Ebbene, tutti noi in qualche modo abbiamo avuto questo tipo di problema. Magari concentrato sulla fonte, oppure alle tempie, o ancora sul retro della testa. In ogni caso questo problema può essere debilitante e limitarci nelle nostre attività quotidiane. Ed ecco che si ricorre ai farmaci. Ma quali possono essere le cause del mal di testa? Magari alcune di esse possono essere evitate a monte.

Ad esempio, molte persone che portano gli occhiali non considerano che la causa potrebbe essere proprio sotto i loro occhi, letteralmente. Gli occhiali, se non regolati correttamente, possono trasformarsi da alleati della visione a fonte di disagio e mal di testa. Quindi, se soffri spesso di mal di testa, potrebbe essere il momento di dare un’occhiata più da vicino a come indossi i tuoi occhiali. Ecco alcuni suggerimenti preziosi per garantire una visione rilassata e una calzata perfetta.

Cause del mal di testa

In primo luogo bisogna scegliere le lenti giuste. La comodità degli occhiali inizia con la scelta delle lenti. Le lenti sottili e leggere, specialmente quelle in materiale plastico, offrono un comfort superiore rispetto a quelle in materiale minerale. Le lenti in plastica possono essere fino al 50% più leggere e sono ideali per una visione senza sforzo.

Un secondo aspetto è scegliere un ponte che non prema sul naso. Il ponte degli occhiali è cruciale per una calzata ottimale. I naselli devono poggiate saldamente sul naso, garantendo che la maggior parte delle placchette stia a contatto con la pelle. Se il ponte è scomodo, gli occhiali possono diventare fastidiosi. È essenziale farsi regolare gli occhiali dall’ottico per assicurare la migliore vestibilità.

Ed ancora bisogna assicurarsi che le aste calzino correttamente. Le aste degli occhiali devono adattarsi alla forma del viso senza esercitare pressione eccessiva sulle tempie. Contrariamente a una credenza comune, le aste che premono sulle tempie non sono sinonimo di una calzata corretta. Devono esercitare una leggera pressione dietro le orecchie per bilanciare il peso sugli occhiali.

Un altro aspetto è scegliere la montatura giusta. Infatti, la scelta della montatura giusta dipende dalla correzione necessaria e dalla forma del viso. Le dimensioni ottimali della montatura devono considerare la distanza inter-pupillare e la dimensione delle orbite oculari. Una montatura ben proporzionata garantisce una visione chiara senza intralci.

Per quanto riguarda i bambini bisogna prestare ancora più attenzione. Per loro le montature rotonde sono ideali, questo perché i piccoli possono tendere a guardare da sopra il bordo. Il ponte a sella in alcune montature in metallo offre massimo comfort ai più giovani. Assicurati che gli occhiali siano ben regolati per evitare scivolamenti.

Infine è importante tenere sempre puliti i propri occhiali con panni giusti. In particolare ti consigliamo i panni per occhiali ZEISS. La combinazione di ingredienti attivi assicura una pulizia efficace e delicata, ideale per lenti e superfici delicate come display di telefoni cellulari. Questi panni sono la soluzione perfetta per rimuovere tracce di sudore o grasso cutaneo che potrebbero accumularsi durante il giorno.

In conclusione, una visione confortevole non dipende solo da lenti corrette ma anche da una montatura ben regolata. Investi il tempo necessario per garantire che i tuoi occhiali siano un alleato per la tua visione, non una fonte di mal di testa. Con una corretta scelta di lenti, un ponte ottimale, aste ben calibrate e una montatura adatta, potrai godere di una visione chiara e senza sforzo. In questo modo potrai evitare che la causa dei tuoi mal di testa siano provocati dai tuoi occhiali da vista.