Stefano De Martino, la sua vera passione: è molto lontana dalla televisione, ecco qual è

Il noto ballerino e conduttore televisivo coltiva una grande passione lontana dal mondo televisivo. Ecco di cosa si tratta.

Stefano De Martino è un volto noto del mondo della televisione italiana. Ballerino di notevole talento, De Martino nel 2007 vince una borsa di studio a New York presso il Broadway Dance Center. Lavora poi con la compagnia Oltre Dance Company di Macia Del Prete prima di approdare ad Amici, il celebre talent show di Maria De Filippi. De Martino viene eliminato in semifinale, classificandosi però primo tra i ballerini.

Dall’esperienza nello studio di Amici di Maria De Filippi, De Martino inizia una sfolgorante carriera, che lo porta a condurre e a partecipare a importanti programmi televisivi. Dal 2019, l’ex ballerino di Amici è il conduttore del fortunato programma di Rai Due Stasera tutto è possibile, il comedy show vede sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli alternarsi comici, attori e personaggi noti dello spettacolo.

Nel 2021 Stefano De Martino ha iniziato la conduzione del programma di Rai Due Bar Stella, ormai arrivato alla sua terza edizione. Il programma, della durata di circa 90 minuti, è un varietà caratterizzato da gag comiche, ironia e canzoni tipiche del vero Bar Stella, locale in cui il presentatore ha trascorso parte della sua infanzia e adolescenza in compagnia di suo nonno. Oltre alla televisione e alla danza, Stefano De Martino coltiva varie passioni che ama condividere con i propri fan.

La passione segreta di Stefano De Martino

Per promuovere il ritorno del fortunato programma televisivo Bar Stella, Stefano De Martino ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui imita i versi e la gestualità della nota tiktoker di origini napoletane Giuliana Florio.

La giovane ragazza è diventata famosa in pochi giorni sul social della Generazione Z, grazie a delle live NPC, acronimo di “non playable character”. Le dirette sono caratterizzate dalla ripetizione di suoni e risposte predefinite in base agli input degli spettatori.

“Benvenuti in questa live” dice Stefano De Martino ai followers utilizzando molte espressioni napoletane. Il conduttore viene accompagnato dal comico Herbert Ballerina insieme a Giovanni Esposito che si esibisce nell’ormai noto “Frr rha” inventato dalla tiktoker Giuliana Florio. Con questo divertente video, l’ex ballerino dimostra di avere un innato talento per la comicità e le caricature che, sicuramente, condividerà con il pubblico della quarta edizione del suo programma in onda su Rai Due.