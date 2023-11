Gomme auto: codice DOT e scadenza sono due cose diverse, come capire quando arriva il momento di cambiarle

Oggi parleremo delle gomme auto e della differenza che c’è tra il codice DOT e la scadenza. Spesso vengono confusi.

Per la sicurezza in strada è importate sapere quando è il momento di cambiare gli pneumatici. Se non vogliamo andare da un gommista, possiamo sapere da soli qual è il livello di usare delle gomme della nostra auto. Ci sono, infatti, degli indicatori che è importante imparare a riconoscere.

In merito al livello di usura degli pneumatici spesso di fa confusione tra a data di scadenza e il codice DOT. Molte persone credono si tratti dello stesso indicatore, ma in realtà non è così. è arrivato il momento di fare chiarezza.

Gomme auto: come capire quando è il momento di cambiarle

Il livello di usura delle gomme auto deve essere monitorato periodicamente, perché da esso deriva un maggiore o minore grado di sicurezza del veicolo. Soprattutto se si ha in mente di affrontare un viaggio lungo, è importante monitorare l’usura delle gomme ma anche la loro pressione.

In ogni caso, per sapere quando è il momento di cambiare gli pneumatici della nostra auto ci si può recare da un gommista. Tuttavia, è possibile fare un check in autonomia controllando il codice DOT e la scadenza delle gomme auto. Ma esattamente di cosa si tratta?

Il codice DOT non indica la scadenza dello pneumatico, ma è una marcatura applicata sulle gomme per garantire il rispetto delle normative USA, ma è previsto anche dai regolamenti ECE/ONU perché permette di tracciare gli pneumatici.

Il codice DOT è caratterizzato da una serie di lettere e numeri che forniscono diverse informazioni:

lo stabilimento di produzione

il codice dimensionale

il codice opzionale di produttori

la data di produzione.

Spesso le persone credono che uno pneumatico meno giovane offre prestazioni peggiori rispetto ad una gomma di recente produzione. Questa credenza è a tutti gli effetti un falso mito, perché il livello di sicurezza di uno pneumatico è determinato dal suo livello di usura e non dalla data di produzione.

In base a quanto stabilito dal Codice della Strada è possibile circolare con penumatici il cui battistrada non sia usurato oltre 1,6 mm. Anche se il limite legale di usura non è ancora stato raggiunto, in via precauzionale, si consiglia di sostituire le gomme dell’auto dopo dieci anni dalla data di fabbricazione.

Dunque, per capire quando è il momento di cambiare le gomme della propria auto non bisogna dare troppa importanza al codice DOT, bensì al livello di invecchiamento dello pneumatico.