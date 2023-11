Eleonora Daniele, il cambiamento improvviso spiazza il suo affezionato pubblico

Eleonora Daniele sembra essere pronta ad affrontare un cambiamento importante, chi la segue potrebbe risultare davvero sorpreso.

Andare in onda nel daytime non è certamente meno impegnativo rispetto a quando si guadagna uno spazio in prima serata. La platea potrebbe essere più ridotta, ma chi decide di mettersi davanti al piccolo schermo lo fa perchè può avere un momento libero nel corso della propria giornata e può avere quindi una duplice esigenza: essere informati con la dovuta autorevolezza o avere qualche momento di leggerezza, come accade ad esempio a chi si trova a casa per malattia.

Eleonora Daniele, ormai da anni il volto del mattino di Raiuno dove è alla guida di “Storie italiane”, sembra essere pienamente consapevole di questo ed è per questo che cerca sempre di svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi. Avere un ruolo ormai fisso è per lei motivo di grande orgoglio perché le ha permesso di entrare nel cuore del pubblico.

Eleonora Daniele: una svolta inaspettata in arrivo?

Parlare di cronaca nera in Tv non è mai semplice, soprattutto perché le situazioni possono evolvere in fretta e diventa necessario cercare di avere un tono il più possibile misurato e lontano da sensazionalismi. Non può che essere importante cercare di non generare eccessiva suscettibilità in chi si trova a casa, ma soprattutto nei parenti delle vittime, che possono faticare a metabolizzare il lutto.

Ne sa qualcosa Eleonora Daniele, da anni salda alla guida del suo programma, nonostante gli stravolgimenti che hanno riguardato il palinsesto nell’ultimo periodo. La conduttrice non sembra essere minimamente intenzionata a lanciare il format, che si trova a dover gestire ogni giorno la concorrenza di “Matino 5” nella fascia occupata da Federica Panicucci (in realtà è Mediaset a vincere negli ascolti), ma potrebbe in futuro valutare qualcosa di alternativo, magari in prima serata.

“Io non escludo nulla – ha detto in un’intervista al settimanale ‘Diva e Donna’ -. Ho sempre fatto intrattenimento e la cifra leggera non l’ho mai accantonata…Amo il teatro…Del resto, il nostro lavoro è fatto di percorsi”.

I cambiamenti sono importanti

Anche per un personaggio televisivo, come per molti di noi, non può che essere importante non fossilizzarsi sui risultati ottenuti. Anzi, questi dovrebbero essere interpretati come un trampolino di lancio per trovare nuovi stimoli e fare così il possibile per ottenere risultati migliori.

Non si dovrebbe avere nemmeno avere paura di eventuali cambiamenti che ci possono essere proposti, ben sapendo come questi possano permetterci di far venire alla luce anche lati di noi che ancora non conoscevamo. Eleonora Daniele, ormai abituata a parlare di scomparse e omicidi in Tv, ha deciso di sperimentare questa teoria attraveso la pubblicazione di un libro di favole, dal titolo “Il pigiama a pois“, che può rivelarsi anche un ottimo regalo per Natale.

“Il libro nasce da tutte le favole per mia figlia, perché in questi tre anni ogni sera per metterla a dormire racconto le favole a Carlotta e allora ho immaginato questa bambina, che si chiama Carlotta come mia figlia, e che guarda la luna tutte le sere prima di addormentarsi e con questo pigiama a pois. Ogni sera questo pigiama a pois si accende guardando la luna e così si accende una favola” – ha raccontato lei alla collega Antonella Clerici, ospite del suo programma “È sempre mezzogiorno“.