Alberto Matano, così non si era mai visto: caos a Ballando con le stelle

Alberto Matano è un conduttore molto amato e seguito dal pubblico. Ma come mai ha seminato il caos a Ballando con le stelle?

I telespettatori apprezzano Alberto Matano e la sua conduzione sobria ma partecipata di La vita in diretta. Ma cosa è accaduto a Ballando con le stelle? Ecco la verità.

Alberto Matano è un brillante giornalista che ha iniziato la sua carriera scrivendo per Avvenire. Dopo una laurea in giurisprudenza è approdato all’Ansa lavorando a Bloomberg Television. Nel 2007 ha fatto un bel salto passando alla conduzione del Tg1. Nel 2012, invece, è sbarcato a Unomattina Estate. Nel 2015 è stato al timone del Premio giornalistico Marco Luchetta, mentre l’anno seguente ha presentato il premio giornalistico Biagio Agnes. Nel frattempo ha anche scritto un libro: Innocenti – Vite segnate dall’ingiustizia. Come accennato dal 2019 è alla guida de La vita in diretta, un programma pomeridiano dove vengono seguiti casi di attualità con ospiti e approfondimenti.

Questo personaggio pubblico, però, è impegnato anche con Ballando con le stelle nel ruolo di opinionista. Dal momento che partecipa dal 2019 ormai è diventato amico degli altri membri del cast con cui scherza anche sui social. Di recente la sua carriera ha fatto un balzo, è stato nominato vice direttore Rai dell’intrattenimento nel daytime. A dare l’annuncio è stato l’ex conduttore del Tg1 Francesco Giorgino. Ma cosa è successo nel talent show di Milly Carlucci? Ecco tutti i particolari della vicenda.

Alberto Matano: una super sorpresa per lui

Il vip è presente anche a Ballando con le stelle dove si diverte ad esprimere opinioni sui vari ballerini che capitano sotto le sue grinfie.

Negli ultimi tempi ha pubblicato un breve filmato sul suo profilo Instagram seguito da 236 mila persone. Qui ha mostrato se stesso alle prese con la sua prima lezione di ballo con Carolyn Smith. Alberto Matano ha dichiarato che lui non aveva mai danzato in vita sua. “A me sembra c’è posta per te” ha affermato riferendosi alla sorpresa che lo attendeva. Questa era appunto la famosa coreografa che l’ha seguito in una sessione di danza in cui il presentatore ha detto di essersi divertito.

Nei commenti il giornalista ha colto l’occasione per ringraziare la collega e amica che con grande pazienza l’ha seguito, corretto e incitato. “Grazie per questo regalo” ha scritto l’autore televisivo. Da parte sua anche Carolyn Smith si è presentata in splendida forma. Gli ammiratori dell’uno e dell’altra hanno apprezzato il simpatico sipario e hanno lasciato complimenti e commenti positivi.