Wanda Nara, il gesto d’amore per Icardi commuove tutti: è la prima volta che lo fa

Wanda Nara e un gesto d’amore davvero commovente nei confronti del suo Mauro Icardi: una prima volta speciale

Da ormai dieci anni, quella tra Wanda Nara e Mauro Icardi è una delle coppie più glam, amate e insieme discusse del mondo dello spettacolo. La showgirl e imprenditrice e l’attaccante hanno costruito una famiglia numerosa e felice. Anche se non sempre le cose tra loro sono andate per il meglio.

Un anno fa, di questi tempi, i due attraversavano una profonda crisi e la frattura sembrava insanabile. Una rottura che dalle parole della stessa Wanda pareva irrecuperabile, nonostante i tanti rimpianti. Icardi però non si è mai arreso e alla lunga è riuscito a riconquistare la sua bella. E ora, tutto è tornato come prima, meglio di prima.

Lo si vede nelle occasioni in cui i due sono insieme, nei post sui social, dove sembrano davvero innamorati come fosse il primo giorno. Wanda gli è sempre vicina e quando può va a vederlo allo stadio a Istanbul, dove lui sta ritrovando il fiuto del gol di un tempo con la maglia del Galatasaray. Allo stesso modo, lui l’ha accompagnata più volte negli studi di Ballando con le Stelle, in preparazione alle puntate dello show.

Wanda Nara prima tifosa di Mauro Icardi: ecco cosa ha fatto per lui

Proprio nel programma Rai, qualche giorno fa, Wanda ha chiesto ‘scusa’ al suo uomo per non averlo capito a sufficienza in passato. Facendo riferimento in particolare a quando gli chiedeva spesso, il lunedì, di uscire insieme e andare in giro, non comprendendo come mai lui dopo le partite fosse stanco. “Solo adesso ho capito cosa significa essere un’atleta, preparare una performance e aver bisogno di recuperare”, ha dichiarato.

Non è finita qui. Wanda, sulla sua pagina Instagram, ha pubblicato una immagine di grande dolcezza, in cui ha fatto un gesto d’amore per lui.

Mentre fa colazione, beve una tazza di té e quella tazza è davvero speciale. C’è il volto di Icardi che esulta dopo un gol con il Galatasaray. Una immagine che i tifosi italiani ricordano piuttosto bene. C’è ancora chi non ha perso le speranze di rivederlo in Serie A. Le vie del calciomercato, in fondo, sono infinite, mai dire mai.