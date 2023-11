Cheratina per capelli, benefici sì ma non solo: tutti i contro di cui non si parla che rischiano di rovinare la chioma

La cheratina per capelli presenta molti benefici tuttavia è bene essere a conoscenza anche dei contro di cui si parla poco. Ecco cosa sapere per non rovinare la chioma.

La cheratina per capelli è in grado di donare molti benefici alla propria chioma. In particolare, è utile nel caso in cui si voglia donare luminosità e brillantezza ai capelli. Non solo, la sostanza in questione risulta in grado di svolgere un’azione protettiva nei confronti degli agenti potenzialmente dannosi come l’inquinamento la salsedine o anche il calore generato da piastra o phon.

Ciò detto, però, non tutti sanno che la cheratina può minare la salute e la bellezza dei capelli. Essa infatti presenta dei contro di cui in pochi sono a conoscenza e che invece è fondamentale sapere per non danneggiare la propria chioma.

Cheratina per capelli, i contro che nessuno conosce

Per avere dei capelli luminosi e lucenti molte persone ricorrono ai benefici della cheratina. Essa infatti è nota per i suoi enormi benefici. In particolare, è in grado di svolgere una validissima azione protettiva che ripara i capelli dal calore, dalla salsedine, dagli agenti atmosferici come anche dalle sostanze chimiche. La sostanza in questione riesce a ripristinare la salute capillare donando forza e vitalità. Non solo, rende i capelli più gestibili e dunque meno crespi.

Non tutti però sono a conoscenza dei contro che riguardano proprio la cheratina per capelli. Essa, infatti, può causare perdita di capelli come anche reazioni allergiche che si presentano mediante prurito, eruzioni cutanee. Non solo, gli esperti raccomandano di fare attenzione al suo utilizzo in quanto può dare vita ad irritazione degli occhi, della gola o ancora dei polmoni.

A tal proposito però va detto che i rischi maggiori riguardano non tanto la cheratina di per sè quanto piuttosto gli ingredienti che di solito si trovano nei prodotti a base della sostanza in esame. Nello specifico, il pericolo maggiore nasce dalla presenza di formaldeide, formalina e così via.

Alla luce di quanto appena detto, è bene prestare molta attenzione alla composizione dei prodotti che si utilizzano sui capelli. Spesso, infatti, anziché presentare benefici finiscono per provocare danni anche molto seri che riguardano non solo la propria chioma ma anche la salute dell’organismo in generale.

In ogni caso, bisogna precisare che la cheratina di per sè risulta essere una sostanza molto utile nel caso in cui si voglia donare nuova vita ai propri capelli proteggendoli da ogni possibile danno.