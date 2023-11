Grande Fratello, la confessione del concorrente su Beatrice: “Voglio una donna così”

Un concorrente del Grande Fratello ha fatto alcune confessioni sulla coinquilina della casa Beatrice. Com’è la sua donna ideale.

Continuano le avventure dei concorrenti nella casa del Grande Fratello. Nel reality più longevo della televisione si svolge la quotidianità dei 12 inquilini che si trovano all’interno della casa più spiata d’Italia. All’interno del programma di Canale 5 sono emersi intrecci amorosi, confessioni intime e anche tensioni tra i coinquilini. Dopo settimane difficili di ascolti bassi, il pubblico sembra essersi adattato e affezionato ai concorrenti.

La ventiduesima puntata, infatti, ha registrato un boom di ascolti con quasi 3 milioni di telespettatori ancorati davanti allo schermo il 27 novembre. A piacere al pubblico è stato il litigio tra Perla Vatiero e Greta Rossetti a causa del rapporto tra la concorrente della casa e Mirko Brunetti. Poi c’è stata un’eliminazione, quella di Angelica Baraldi. Con l’ultima puntata il Gf sembra essersi ripreso finalmente dalla crisi.

Confessione al Grande Fratello: cosa ha detto il concorrente

Recentemente un concorrente del Grande Fratello si è confessato per quanto riguarda Beatrice Luzzi. La rivelazione ha lasciato sorpresi i fan e il video tratto dalla puntata del reality è girato sui social diventando virale. Ma cosa avrà detto e di chi stiamo parlando? Le parole espresse sulla sua coinquilina sono davvero bellissime e quest’ultima ha apprezzato tantissimo. Ecco cosa ha detto il concorrente del Gf durante la puntata.

Vittorio Menozzi è uno dei bellissimi concorrenti del Grande Fratello e sembra essere innamorato di Beatrice Luzzi. I due stanno diventando sempre più affiatati e c’è aria che tra i due presto potrebbe nascere qualcosa. In un video che sta girando su tutti i social network, il 23enne si rivolge a Beatrice dicendo: “Voglio una donna che ride così”. Successivamente i due fanno qualche passo di danza.

Tra i due inquilini sembra proprio stia nascendo una relazione, nonostante la grande differenza di età tra lui e l’attrice: lui 23 e lei 53 anni. Questa vicenda all’interno della casa del Grande Fratello sta rendendo interessante il reality e i telespettatori sono molto curiosi di sapere come evolve la situazione. Al momento tra i due non è nato nulla, ma sembra esserci molta intesa. Cosa accadrà nelle prossime puntate ovviamente non è saputo, ma i fan del Gf non cambieranno sicuramente canale.