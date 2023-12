Grande Fratello, Mirko furioso si scaglia contro Greta: “Era tutto finto”

Mirko non ci sta e dopo il confronto con Greta e la rottura con lei, ha deciso di sfogarsi con alcuni coinquilini della casa. Vediamo insieme cosa ha detto il giovane.

Al Grande Fratello non c’è giorno che non si parli di Mirko, Greta e Perla. Alfonso Signorini ha dato nuova linfa al reality attingendo a Temptation Island e alle sue storie d’amore e di tradimenti.

Sono infatti entrati nella casa più spiata d’Italia due partecipanti del programma estivo condotto da Filippo Bisceglia, Mirko Brunetti e Perla Vatiero che si erano lasciati dopo il falò di confronto. Nonostante una convivenza di anni e una richiesta di matrimonio in sospeso, il giovane era rimasto molto attratto dalla tentatrice Greta.

Così aveva deciso di rompere con Perla e i due erano usciti separati dal programma. La relazione tra la tentatrice e Mirko sembrava funzionare al punto che avevano deciso di farsi, sul braccio, un tatuaggio insieme con una frase importante: ‘i tuoi occhi, la mia cura’. Qualcosa però è andato storto e già prima dell’ingresso di Mirko al Gf, Greta non perdeva occasione per lanciare frecciate social.

Grande Fratello, il duro sfogo di Mirko contro Greta

Le cose si sono complicate quando all’interno della casa è entrata Perla come nuova concorrente. Mirko ha mostrato subito un certo interesse e la complicità tra i due è stata evidente e sotto gli occhi di tutti, coinquilini e milioni di telespettatori. Invitata in studio da Alfonso Signorini per un confronto, Greta ha quindi deciso fare un passo indietro, lasciando Mirko.

L’uomo però non sa che sabato anche Greta entrerà nella casa come nuova concorrente. Dopo il confronto con la sua ex, si è lasciato andare e ha svelato alcuni retroscena sulla loro coppia. In primis ha raccontato ai coinquilini che Greta ha un ottimo rapporto con i suoi ex, al punto da dormirci anche insieme: “Mi dicevano che era tutto finto, che io o ero un pazzo, oppure ero d’accordo. Io in realtà accettavo tutto per amore“.

Gelosia che però ha provato Greta nei confronti di Mirko, non a caso era entrata al Gf attaccando duramente Angelica di provarci col suo uomo. Mirko ha poi aggiunto: “Dicevano mille cose su di lei che meglio che sto zitto“. L’unica reazione di Greta era pensare ai social e ha risposto alle accuse dicendo solo che si ‘doveva ripulire l’immagine‘. In pratica, secondo Mirko, la giovane lo ha lasciato in diretta nazionale e sui social senza parlare con lui. Ora avranno modo di chiarirsi.