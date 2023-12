Raoul Bova, avete mai visto le sorelle? Tutti increduli, ecco cosa fanno nella vita

Il famoso attore italiano è molto legato alle sue sorelle e alla famiglia. Ecco chi sono e cosa fanno nella vita.

Raul Bova è uno degli attori italiani più amati dal pubblico. L’attore intraprende la carriera nel cinema da giovanissimo, nel 1992, quando esordisce nel film di Roberto D’Agostino Mutande pazze, al fianco di Eva Grimaldi. Nello stesso anno viene diretto da Pino Quartullo nel film Quando eravamo repressi e dal regista Stefano Reali in Una storia italiana, miniserie trasmessa da Rai 1 che ripercorre la storia di Carmine e Giuseppe Abbagnale, fratelli campioni di canottaggio.

Il primo ruolo di rilievo per Raul Bova arriva nel 1993, grazie al film Piccolo grande amore, diretto da Carlo Vanzina in cui interpreta un maestro di surf, Marco, che si innamora di una principessa straniera. Nel 1995 recita in Palermo Milano solo andata, poliziesco di Claudio Fragasso con protagonista Giancarlo Giannini mentre, l’anno seguente, suscita scandalo nel pubblico con La lupa, diretto da Gabriele Lavia, con Monica Guerritore tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga.

Gli anni 2000 sono il periodo di maggior successo dell’attore che, riesce a recitare in produzioni americane come Avenging Angelo, diretto da Martyn Burke, al fianco di Sylvester Stallone. Seguiranno Under the Tuscan sun, con Diane Lane, per la regia di Audrey Wells e Alien vs Predator, nel 2004. Raul Bova ha sempre dimostrato un legame forte con la famiglia di origine e, in mondo particolare, con le sorelle Daniela e Tiziana.

Le sorelle di Raul Bova: chi sono e cosa fanno nella vita

Raoul Bova ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme alle sorelle Daniela e Tiziana. “Quanto vi voglio bene sorelle”, ha scritto l’attore nella didascalia della foto, dimostrando pubblicamente il suo legame con le due. Raoul Bova e le sorelle sono molti uniti e hanno vissuto negli ultimi anni momenti difficili, segnati dalla scomparsa di entrambi i genitori.

Nel 2017 Chiara Giordano, ex moglie di Bova e la sorella Daniela Bova, sono state titolari per un lungo periodo della società Sammarco che curava i diritti d’immagine dell’attore. A seguito di alcuni accertamenti della Procura, è stato evidenziato come Giordano e Bova non avrebbero versato 150 mila euro di Iva dovuta all’Erario per una serie d fatture gonfiate dal valore complessivo di 739 mila euro. Le due donne hanno, in seguito, restituito 117 mila euro scegliendo il patteggiamento.

Della sorella Tiziana non si hanno molte informazioni, ma Raul Bova nel suo profilo Instagram delizia i fan con le foto e i video del nipote Mattia. La somiglianza tra i due non è passata inosservata e i fan dell’attore hanno più volte commentato come il figlio di Tiziana sia identifico allo zio. Sguardo magnetico, occhi azzurro cielo, viso mediterraneo e il sorriso inconfondibile dello zio famoso.