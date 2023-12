Vuoi sapere quanti punti hai sulla patente? Ti basta un click: ecco l’app da usare subito

In Italia il numero massimo dei punti sulla patente è 20. Tu quanti ne hai? Se vuoi scoprirlo ti spieghiamo come farlo facilmente!

Cosa sono i punti sulla patente di guida? Essi rappresentano un sistema utilizzato in molti paesi per monitorare e penalizzare i conducenti che commettono infrazioni stradali. Ogni infrazione è associata a un determinato numero di punti, e quando un conducente ne accumula un certo numero, possono esserci diverse conseguenze, tra cui la sospensione della patente o la partecipazione a corsi di formazione.

Il numero totale di punti sulla patente può variare a seconda del paese. Tuttavia, molti paesi hanno un sistema standardizzato con un limite massimo di punti che un conducente può accumulare prima che siano applicate sanzioni. In Italia, il massimo numero di punti sulla patente è 20. I punti vengono assegnati o detratti in base alle infrazioni commesse dal conducente. Se vuoi sapere quanti punti restano sulla tua patente o magari quanti ne hai guadagnati se ti sei comportato bene, ti spieghiamo come fare.

Come sapere quanti punti hai sulla patente

Bisogna prima di tutto dire che se hai commesso qualche infrazione non significa che ti siano stati per forza detratti dei punti dalla patente. Ad esempio se hai avuto una multa per eccesso di velocità non avrai dei punti detratti. Ma è importante sottolineare che se non hai più punti sulla patente dovrai rifare l’esame per intero, sia teoria che pratica. E attenzione se sei neopatentato, nel tuo caso quando ne detraggono il doppio di quanto previsto per la specifica infrazione.

Ovviamente i punti si possono recuperare, ma bisogna fare il corso specifico e non fare danni per almeno due anni. Nel caso in cui tu non commetta nessuna infrazione puoi aumentare i tuoi punti fino a 30! Ma ora ti spieghiamo come controllare il tuo saldo punti online.

Prima di tutto puoi chiamare il numero 848 872 872 da tuo telefono fisso. Questo non è un numero verde, è a pagamento. E da qua ti basterà seguire tutte le informazioni della guida così da ottenere il tuo saldo punti. Oppure puoi anche andare sul sito web www.ilportaledellautomobilista.it ed una volta inseriti i tuoi dati personali e della tua patente puoi creare un profilo e conoscere quanti punti hai sulla patente. Inoltre esiste anche l’applicazione IPatente che puoi scaricare dal Playstore per Android o da Applestore per l’Iphone. Adesso non hai più scuse, puoi sapere con precisione quanti punti ti restano sulla patente!