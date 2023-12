Sinusite, addio ai fastidi grazie a un calzino: il rimedio naturale che ti svolta l’inverno

Soffri spesso di sinusite? Grazie ad un calzino potrai dirle ‘addio’. Ecco il rimedio naturale che ti svolta l’inverno!

L’inverno è, per molti aspetti, una stagione davvero difficile da affrontare. Il cambio di temperatura, da caldo a freddo, può provocare diversi problemi di salute: influenza, raffreddore e soprattutto dolori muscolari.

Se ci aggiungiamo lo sbalzo termico a cui siamo sottoposti quando entriamo in un luogo riscaldato e poi usciamo al gelo, allora abbiamo la combo perfetta. Il vento, il freddo e la pioggia possono creare l’insorgere di un comune ‘problema’: la sinusite.

Vediamo insieme, di seguito, come possiamo eliminarla in men che non si dica utilizzando semplicemente un calzino. Il metodo più antico ed efficace di sempre.

Un solo calzino e la sinusite sparirà in un attimo

La sinusite è un problema davvero comune che, purtroppo, colpisce tantissime persone in inverno. Quest’ultima si presenta con una grande congestione nasale, muchi in gola, ed un fortissimo mal di testa. Ovviamente la prima cosa a cui pensiamo, per far sì che vada via in men che non si dica, è un forte medicinale. L’assunzione di quest’ultimo può aiutarci molto, è vero, ma può anche far male al nostro organismo, soprattutto se assunto in grande quantità.

Vediamo allora come poter rimediare a tutto ciò utilizzando solamente un calzino. I rimedi della nonna sono semplici, efficaci e soprattutto economici.

Il rimedio contro la sinusite, che le nostre nonne consigliano, consiste nell’utilizzare un calzino e del sale caldo. Tutto quello che bisogna fare è:

mettere un pugno di sale (meglio il marino o dell’Himalaya) all’interno di una padella

accendere il fuoco per qualche minuto, fino a quando non lo vediamo diventare un po’ più scuro e qualche granello inizia a scoppiettare

spegnere e riporre quest’ultimo, se troppo caldo, all’interno di una ciotola; in caso contrario riporlo all’interno di un calzino

chiudere il calzino con un nodo ed applicarlo sulla parte interessata, massaggiando per circa 20 minuti

In questo caso, essendo la sinusite il problema principale, dobbiamo applicare il tutto sulle tempie. Possiamo vedere che, in pochissimo tempo, il mal di testa svanirà e ci sentiremo subito meglio, tornando anche a respirare come prima. Se poi, accanto al mal di testa, ci ritroviamo ad avere anche dolori cervicali, al collo o alla schiena, possiamo massaggiare quest’ultima con lo stesso calzino e sale caldo. Se desideriamo, per alleviare maggiormente il dolore possiamo aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale.