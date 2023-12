Le stelle hanno in serbo una grossa sorpresa per questi segni zodiacali, ma dovete ricordarvi a che ora siete nati

Considerare l’oroscopo è ormai qualcosa tra la moda, la tendenza e la necessità di poter sperare in qualcosa. Ma non è tutto.

La logica che spinge ogni mese, ogni settimana, rispetto alla variegata scelta che si può compiere, in merito, considerate le varie versioni, egizio, maya, cinese o magari occidentale, è tutta da ricercare nella necessità di sapere qualcosa di se, del proprio futuro, di poter sperare in un capovolgimento di fronte finalmente funzionale alle proprie ambizioni, in ogni specifico ambito.

In ogni caso, la lettura degli astri, quello che gli stessi dovrebbero avere in serbo per milioni e milioni di persone fa ormai parte del nostro quotidiano. Niente di spiegabile, concretamente, di traducibile secondo realistiche logiche. Credere o non credere, questa è tutto sommato la linea da sposare se si vuole affrontare al meglio questo specifico fenomeno.

Le stelle hanno in serbo una grossa sorpresa per questi segni zodiacali

In molti casi, però, chi ha la passione per gli astri non si accontenta di andare a scoprire cosa il proprio segno zodiacale ha in serbo per se stessi. Alcuni aspetti, alcuni tratti, per esempio possono venire fuori anche andando a scrutare l’assegnazione a specifici profili dell’orario di nascita.

Quelli che sono gli aspetti che caratterizzano i vari segni zodiacali sono ben noti ad appassionati e non, per esempio la determinazione dell’Ariete, la socievolezza dei Gemelli, la sensibilità del Cancro o ancora il carisma dello Scorpione. In base, però, all’orario di nascita alcuni tratti possono drasticamente cambiare.

Se si vuol comprendere al meglio tale situazione bisogna tenere ben in mente che quando si parla di zodiaco si suddivide la giornata, le ventiquattro ora, insomma, in sei diversi cicli:

20.00 – 00.00;

00.00 – 4.00;

4.00 – 8.00;

8.00 – 12.00;

12.00 – 16.00:

16.00 – 20.00.

Sarà dunque la fascia oraria a determinare le differenze, per esempio, tra due persone nate sotto lo stesso segno, magari addirittura lo stesso giorno. I nati nel corso del primo ciclo si mostrano generalmente sicuri e tendenti a dominare gli altri. Il secondo ciclo, invece, “sforna” personalità riservate e generose. Per il terzo si evidenzia la tenacia, mentre per il quarto spicca l’indole empatica. Il quinto ciclo si caratterizza per l’audacia e l’energia mostrata in ogni situazione, mentre per il sesto e ultimo ciclo, la caratteristica predominante è il coraggio.

A questo punto, quindi, l’operazione da compiere è quella di andare a scoprire, in base al proprio orario di nascita quale tratto sia particolarmente evidente per il relativo segno zodiacale. Comprendere, insomma, quanto di vero possa esserci. Cercare la propria identità, in un certo senso, per chi ha fiducia, proprio negli astri.