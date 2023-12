Amici, ricordate Rosa Di Grazia? Fisico mozzafiato e bellezza indiscutibile, boom di like

Rosa Di Grazia è stata una delle ballerine più discusse ad Amici, criticata soprattutto da Alessandra Celentano, ma sai adesso cosa fa? Vediamo insieme come è diventata oggi.

Ogni anno ad Amici partecipano ballerini e cantanti che aspirano ad entrare nel mondo dello spettacolo. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha lanciato nel corso delle sue edizioni diversi big della musica.

Ricordi l’ex ballerina di Amici, Rosa di Grazia? – Ig digraziarosa-

ilciriaco.itBasti pensare ad Emma Marrone, Elodie, Annalisa, Alessandra Amoroso, Irama e Angelina Mango. Nel ballo invece abbiamo visto come alcuni allievi siano poi diventati professionisti del programma come Umberto, Elena D’Amario e Isobel. Stefano De Martino, che anche aveva partecipato ad Amici, è diventato uno dei volti di punta di Rai 2 nelle vesti di conduttore.

Tutti però ricordano l’edizione di Amici 20 del 2021, quella vinta da Giulia Stabile. Tra le partecipanti c’era la ballerina Rosa Di Grazia che non era molto apprezzata da Alessandra Celentano. L’insegnante di ballo, molto severa e attenta ai canoni estetici di questo settore, ha più volte criticato Rosa per come ballava. Non sono mancate le discussioni anche con Elena D’Amario che difendeva la ballerina. Rosa Di Grazia, che faceva parte del team Lorella Cuccarini-Arisa, è stata poi eliminata durante la seconda puntata del serale.

Amici, ricordi Rosa Di Grazia?

Rosa Di Grazia, classe 2000 e originaria di Santa Marinella, durante la sua esperienza ad Amici si era molto avvicinata a Deddy. I due poi si sono lasciati e attualmente non sono più una coppia. Una volta terminata l’esperienza nel talent, Rosa ha continuato a studiare danza e insegna questa disciplina alla Obelix Danza di Simonetta Travagliati. A settembre l’abbiamo vista sul palco di Rds e si è esibita anche durante la canzone di Lorenzo Licitra che ha presentato per la finale di ‘Una voce per San Marino‘.

Molto amata sui social, nel 2021 ha incantato il red carpet alla prima del film ‘7 donne e un mistero‘ sfilando in un tulle nero e tacchi alti. La giovane ha un profilo instagram che vanta circa 400 mila follower e non perde occasione di pubblicare scatti che la ritraggono nella sua vita quotidiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROSA DI GRAZIA (@digraziarosa)

Accanto alla carriera di ballerina, Rosa Di Grazia è anche diventata influencer. Mora, occhi grandi e fisico statuario è una classica bellezza mediterranea che affascina tutti. Tanti brand fanno a gara per averla come modella. Una carriera che sembra piacerle senza però che abbandoni il suo primo amore: la danza.