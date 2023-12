Gemma Galgani, l’inedita foto con l’abito da sposa: lo scatto del matrimonio della dama di Uomini e donne fa il boom di like

Sul profilo Instagram di Gemma Galgani di Uomini e Donne abbiamo scoperto una foto incredibile. Avete mai visto la dama dello show di Maria De Filippi in abito da sposa?

All’interno del dating show di Maria De Filippi c’è una dama che, più di altre, è diventata ormai una sorta di icona e di emblema del programma. Gemma Galgani. La conosciamo da tantissimi anni perché la sua partecipazione al trono over di Uomini e Donne è quasi decennale, così come le litigate con Tina Cipollari e Gianni Sperti, le sue love stories hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico per moltissimo tempo.

Eppure Gemma ha avuto una vita densa di emozioni anche fuori dallo show, prima di entrare a Uomini e Donne insomma quando ancora i suoi fidanzati non facevano notizia! La dama di Torino, infatti, è stata sposata. Ne ha parlato qualche volta durante le puntate anche se non è mai entrata nel dettaglio. I fan della donna però hanno spulciato un po’ nel suo profilo Instagram e si sono resi conto che Gemma aveva pubblicato una foto di lei in abito da sposa. Siete curiosi?

Uomini e Donne, Gemma Galgani e quel breve matrimonio, cosa è successo?

Gemma Galgani si è sposata giovanissima dopo una lunga frequentazione. Lo ha dichiarato lei stessa nel magazine di Uomini e Donne. Lui, Francesco D’Acqui, era figlio di un armatore torinese pieno di sogni e con una carriera militare davanti ad attenderlo. Proprio il fatto che dopo poche settimane dal matrimonio lui sarebbe dovuto partire per tanti mesi ha fatto sì che il rapporto si incrinasse, ma non solo.

La biografia di Gemma ci racconta che si è sposata nel 1972, erano poco più che maggiorenni e che vivevano a Genova a casa dei genitori di lui. Una situazione un po’ scomoda e che stava stretta ad entrambi. Cosa è successo allora? Che a soli 180 giorni dal fatidico sì i due hanno deciso di lasciarsi anche se il divorzio ufficiale è avvenuto molti anni dopo.

Da allora la vita privata di Gemma Galgani è stata caratterizzata da storie d’amore un po’ misteriose. Si vocifera che ci sia stata una liaison con Walter Chiari, ma anche con altri personaggi famosi conosciuti nel suo lavoro a teatro.

Da quando è nel programma di Maria De Filippi, puntata dopo puntata, la dama di Uomini e Donne ha avuto diversi corteggiatori come Ennio con cui Gemma Galgani ha fatto anche una festa di fidanzamento, Giorgio Manetti, Juan Luis, Silvio, il giovanissimo Nicola Vivarelli, Marco Firpo… Alla fine però ogni relazione è terminata, persino l’ultima con Maurizio.

I fan oggi quindi guardano alla foto di Gemma in abito da sposa con un po’ di tenerezza e molta speranza. Riuscirà mai a trovare il vero amore? Troverà un cavaliere che sarà in grado di portarla via e, perché no, ricondurla all’altare?