Maria Esposito scoppia in lacrime: cos’è successo alla star di Mare Fuori

La star di Mare Fuori si è mostrata in lacrime sui social. Ecco cosa è successo a Maria Esposito e come hanno reagito i fan.

Maria Esposito è la star di Mare Fuori, la fiction targata Rai diventata un fenomeno nazionale a tutti gli effetti. La serie è riuscita a coinvolgere un pubblico vastissimo e mostra una Napoli vissuta e vista dall’interno di un carcere minorile, dove i protagonisti sono tutti giovani detenuti.

Fin da piccola, Maria Esposito inizia a mostrare una certa predilezione per le arti e per la recitazione, passione che la porta a iscriversi e frequentare l’Accademia di Recitazione di Napoli, seguendo contemporaneamente lezioni private di dizione e recitazione con personaggi di elevato calibro. Contemporaneamente alla carriera da attrice, la giovane ha anche un discreto successo sui social media, in particolare su Instagram. La fama del suo profilo è cresciuta in maniera sproporzionata negli ultimi tempi, superando ben 516 mila follower.

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, il direttore artistico Amadeus ha deciso di invitare sul palco l’intero cast di Mare Fuori, un ulteriore modo per gratificare il successo senza precedenti della serie firmata Rai e di tutti i giovani attori coinvolti. Si è trattato di un momento molto toccante, dato che il loro ingresso è stato anticipato dalla canzone ‘O mar For’, intonata da Matteo Paolillo, uno degli attori principali della serie.

Maria Esposito in lacrime: cosa è successo alla star di Mare Fuori?

Maria Esposito è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove ama condividere con i fan le foto e i video che la immortalano sui vari set cinematografici e in veste di testimonial per le numerose campagne pubblicitarie. In uno degli scatti recenti pubblicati sul profilo, l’attrice si mostra in lacrime, con uno sguardo molto triste. L’immagine è una foto di scena tratta dal videoclip di Occhi lucidi, nuovo singolo del cantante Ultimo, in cui Maria Esposito ha partecipato.

Il nuovo singolo di Ultimo, racconta dell’occasione persa del vivere in concretezza l’amore di coppia. Il videoclip è stato pubblicato il 1 dicembre e ha già raggiunto quasi 1 milione di visualizzazioni su YouTube, confermando Ultimo come uno degli artisti più seguiti del panorama musicale italiano. Nel videoclip, Maria Esposito incarna l’essenza dell’amore e della passione, che avvolge l’artista in un abbraccio intenso e riconciliante.