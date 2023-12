Royal Family, assurdo retroscena: cos’è successo subito dopo la morte della Regina Elisabetta

I membri della famiglia reale sono stati smascherati, l’assurdo retroscena riguardante la morte della Regina Elisabetta viene allo scoperto solo oggi.

Gli ultimi anni per la famiglia reale non sono stati affatto semplici, la Regina Elisabetta stava dedicando tutte le sue energie per appianare i vari litigi e conflitti nati dopo che Harry e Meghan hanno deciso di lasciare Buckingham Palace.

Carlo III, quindi, non ha ereditato solo il trono dalla madre, ma anche l’ardua incombenza di tenere insieme la famiglia… tenendo lontano coloro che stavano minando la tranquillità ed esistenza della corona: Harry e Meghan.

Non a caso, il primo banco di prova di Carlo III è arrivato in concomitanza con la dipartita di Elisabetta II, quello che è successo quel giorno per tutti loro è stato uno shock.

Royal Family smascherata ancora una volta, l’assurdo retroscena

Il primo anno da Re per Carlo è stato sì ricco di impegni, ma anche costellato da varie difficoltà. Pochi mesi dopo l’addio a Elisabetta II il figlio e la nuora hanno pubblicato la docuserie su Netflix con tanto di foto, video e interviste di amici, dopodiché è arrivato anche il libro Spare, un carrellata di attacchi rivolti al padre, Kate, William e senza nessuna pietà per Camilla.

Racconti che sono arrivati dopo quello che si è verificato proprio in occasione dei funerali della Regina Elisabetta, un retroscena clamoroso reso noto dallo scrittore Omid Scobie. L’autore esperto nella storia della famiglia reale ha fatto riferimento a un incontro segreto tra Carlo e William prima del funerale rivelando anche cosa il sovrano l’ha costretto a fare in quell’occasione per sedare gli animi, salvando le apparenze.

Shock dopo il funerale della Regina Elisabetta

La famosa “camminata del dolore” (walkabout ndr.) di William, Kate, Harry e Meghan aveva segnato un momento di pace all’interno della Royal Family ma a quanto pare venne tutto organizzato da Carlo III. Il Re chiese al maggiore dei figli di deporre l’ascia di guerra, incontrando il popolo e mandare un messaggio di pace durante un momento delicato come quello in vista dei funerali di stato della sovrana.

Omid Scubie, lasciandosi andare come una gola profonda nel suo racconto, ha acceso i riflettori su questo clamoroso retroscena che riguarda i funerali della Regina Elisabetta. “Il fatto che stesse per andare avanti senza i Sussex, a cui è stato chiesto solo 40 minuti prima, mostra quanto William fosse vicino a non farlo affatto. E se non fosse stato per Carlo non sarebbe successo“. A sostenere questa decisione presa dal Re è stata anche Kate, la quale in un primo momento l’aveva fatta passare anche come una sua idea, spingendo il marito a scendere in strada insieme al fratello per non avere rimpianti in futuro.