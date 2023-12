Stefano De Martino diventa zio, ma c’è un ‘dettaglio’ che hanno notato tutti: non è passato inosservato

Stefano De Martino è zio, la notizia lascia i fan senza parole, ma ancor di più un dettaglio che è sotto gli occhi di tutti: il gesto rivelatorio.

Che Stefano De Martino sia un personaggio discusso, non ci sono dubbi. Ma è anche vero che davanti alla nascita di un nipote, non si può non rallegrarsi. Così, nel bel mezzo dell’entusiasmo tutti dicono la loro, ma qualcosa di inaspettato si infrange nella spensieratezza della nascita. Evento carico di felicità cela un dettaglio inaspettato, ma che è stato ben evidente sotto gli occhi dei fan fin dal primo momento.

Stefano De Martino è uno degli showman che si è fatto strada da solo, ed è forse questo l’aspetto che lo rende così apprezzato dal pubblico e della critica. Gentile, a modo, sempre con il sorriso sulle labbra, e riconoscente alla vita: adesso lo è ancora di più perché corona il sogno di essere diventato zio! Non si parla del conduttore nelle vesti di papà, ruolo che ricopre benissimo e con tanta serietà.

Santiago ha finalmente un cuginetto: sua zia, Adelaide, ha partorito Mattia! Senza dubbio l’ometto di casa De Martino è felicissimo, perché adesso sa che avrà con chi fare squadra, soprattutto all’interno dell’ambito familiare. Ma qual è il dettaglio che ha insospettito alcuni esponenti del mondo dello spettacolo?

Stefano De Martino zio, e non solo: cos’è successo dopo la nascita?

Si tratta appunto di un evento concretizzatosi proprio in seguito alla nascita di Mattia. Adelaide è la sorella minore di Stefano, lei è estranea al mondo dello spettacolo, ma nolente o dolente, deve fare i conti con la notorietà del fratello sia nel bene che nel male. La fama vive e subisce le due facce della medaglia. Davanti una notizia del genere gli occhi sono puntati anche su di lei, e dopo aver partorito la situazione l’ha messa davanti a qualcosa che probabilmente non si sarebbe mai aspettata.

Quando nasce un bambino il primo gesto che viene fatto da chiunque, parenti, amici e persino sconosciuti, è quello di congratularsi. Ognuno con il suo livello di confidenza e di sensibilità, condivide la gioia in una catena d’amore indistruttibile: le nascite provocano tanto amore. Ma secondo quanto afferma Deianira Marzano, non tutti sarebbero così contenti. O meglio non tutti hanno condiviso la gioia in modo pubblico, e in privato? La gossippista di fiducia dei social media, segnalerebbe una situazione un po’ particolare.

Infatti, parrebbe che online, specie su piattaforme come Instagram, tutti abbiano detto la propria in merito alla nascita di Mattia. Si fa riferimento agli auguri fatti da tutte le ex di De Martino, proprio davanti al grande pubblico. Ma tra la gioia, ci sarebbe qualcuno che davanti ai social avrebbe mantenuto una situazione di silenzio.

Secondo Deianira l’ex storica di Stefano, Belen Rodriguez non si è pronunciata davanti al pubblico dei social, e di conseguenza non ha fatto gli auguri. Non si è certi se in privato le cose siano andate diversamente, ma davanti a tutti lei ha manifestato solo silenzi.

Che questo voglia indicare una situazione di astio tra i due? Il 28 novembre Adelaide dà alla luce Mattia in una clinica privata di Castellammare di Stabia, lei e il compagno Diego sono una coppia molto unita. Al di là di tutto, l’amore ha vinto, e la gioia va condivisa con il mondo intero.