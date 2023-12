Test visivo: quello nell’immagine è uno dei pittori più grandi della storia, lo hai riconosciuto?

Che ne dici di occupare il tuo tempo libero con un test culturale che può allenare la tua mente? Ti sfidiamo a riconoscere l’artista!

Sei un’amante della storia dell’arte? Ami i grandi maestri del passato? Allora questo è il test che fa per te! Oggi ti proponiamo e ti sfidiamo a riconoscere l’artista sfocato in foto. Riesci a capire chi è?

Da quel che si vede, è sicuramente un uomo barbuto ma è difficile capire di chi si tratti con precisione. Non ti preoccupare e non avere fretta, guarda bene l’immagine e se hai bisogno di ulteriore aiuto, ti daremo anche una serie di indizi per scoprire l’identità nascosta!

Allena la tua vista e scova l’artista nascosto

Per svelare l’identità segreta di oggi, occorre avere degli indizi. Ti daremo una serie di curiosità riguardo a questo artista in modo che tu possa svelare l’arcano, sei pronto?

Parliamo di un’artista che ha creato un movimento che rivoluzionò il modo di vedere la realtà.

Il nome di questo movimento deriva proprio da un suo dipinto del 1870. Questo quadro viene considerato il manifesto del movimento stesso.

L’artista ebbe una giovinezza difficile con una famiglia di condizioni economiche molto modeste.

Studiò arte con Eugène Boudin , un pittore di paesaggi marini.

, un pittore di paesaggi marini. La sua prima moglie fu anche modella per molte sue opere.

Questo artista in particolare è noto per ritrarre scene di vita quotidiana come giardini e paesaggi. Una serie molto famosa è quella delle ninfee .

. Fu uno dei primi artisti ad utilizzare la vernice in un tubetto, in modo da poter dipingere più comodamente all’aperto.

Inizialmente, la sua arte ebbe molte critiche negative ma col tempo venne riconosciuta come un’arte innovativa.

È un artista noto soprattutto per la sua attenzione al tempo atmosferico e alle condizioni di luce. Spesso ha dipinto la stessa scena in diversi momenti della giornata.

Spesso ha dipinto la stessa scena in diversi momenti della giornata. In vecchiaia ha sofferto di cataratta, questo però non gli ha impedito di continuare a dipingere.

Sei riuscito a capire di che artista stiamo parlando? Rileggi con calma tutti gli indizi, te ne diamo anche uno bonus: il movimento artistico di cui stiamo parlando è l’impressionismo. Per capire se hai indovinato, continua pure con la lettura dell’articolo!

Se la tua risposta è stata Claude Monet, allora hai indovinato! Monet è un pittore francese che nacque a Parigi il 14 novembre del 1840. Iniziò a studiare arte all’età di 17 anni e sviluppò lo stile impressionista.

Uno dei suoi dipinti dal titolo “impression, soleil levant”, divenne il manifesto del movimento impressionista e ne diede anche il nome. Lo stile di questo movimento era quello di rappresentare le sensazioni visive della luce naturale. L’artista morì il 5 dicembre del 1926 a Giverny e la sua influenza sull’arte è notevole ancora oggi.

E tu, avevi indovinato?