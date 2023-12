Bambini e cibo spazzatura: i rischi gravissimi che molti genitori ignorano totalmente

Cosa rischiano i bambini quando mangiano cibo spazzatura? Ecco quello che tantissimi genitori ignorano e a cui dovrebbero prestare attenzione

Mangiare piace a tutti, in particolare quando ci si concede cibi che spesso sono quelli che non fanno propriamente bene alla nostra salute. Spesso quando siamo a lavoro, non riusciamo ad avere un pranzo equilibrato, e capita quando si torna a casa di concedersi una cena decisamente più pesante.

Tenere la linea con i ritmi forsennati del nostro quotidiano di certo non è semplice, motivo per il quale bisogna fare molta attenzione alla nostra alimentazione.

Il rischio è quello di appesantirsi e assumere calorie in eccesso e che poi si ripercuotono sul nostro fisico. Lo stesso discorso vale anche e soprattutto per i bambini, che a differenza degli adulti non riescono ad avere un movimento fisico continuo che gli permette di tenersi in forma e smaltire quanto hanno assunto. E proprio i bambini devono fare attenzione a quello che è denominato cibo spazzatura: quali sono i rischi che i genitori ignorano.

Cibo spazzatura e bambini: i rischi che sono in agguato

Tenere a bada i propri figli è un’attività davvero a tempo pieno. E quando si è presi dal lavoro, non sempre riesce facile dare le dovute attenzioni. E riesce molto semplice, purtroppo, accontentarli nel fargli mangiare cibo spazzatura. Una qualità di cibo che, seppur possa sembrare buona ai primi morsi, a lungo andare si può ripercuotere sulla salute di chiunque, in particolare per chi è in età più piccola.

Non è difficile, infatti, trovare bambini che siano in sovrappeso e che non riescono a rientrare in un peso forma in linea con la loro età. Bisogna prestare tanta attenzione all’effetto che il cibo spazzatura fa insorgere sui nostri bambini. Sono effetti che spesso e volentieri i genitori ignorano, ma sono dei campanelli d’allarme da dover tenere in considerazione e che a lungo andare possono essere pericolosi.

Quali sono gli effetti più frequenti?

L’obesità infantile è purtroppo una realtà consolidata, e diversi studi hanno dimostrato il mangiare male nei bambini, può seriamente incidere sul cervello e sulle proprietà cognitive ancora in sviluppo nei ragazzini. Innanzitutto le zone di accumulo sono soprattutto sulla pancia, che può lievitare in maniera molto rapida. Ma quello che più preoccupa sono le alterazioni che il cibo spazzatura e l’aumento di peso gravano sul sistema cognitivo.

Infatti, è stato dimostrato da un team di ricercatori che in particolare in quella che è la fascia di età tra gli 8 e i 10 anni, l’obesità incide pesantemente sull’apprendimento e sull’attenzione. Motivo per il quale bisogna far si che l’assunzione di cibo spazzatura vada limitata a fronte di una alimentazione corretta. Disattenzione, disturbi nella comunicazione e per mettere la ciliegina sulla torta, il bullismo, sono davvero delle minacce che ogni genitore dovrebbe prendere in considerazione.