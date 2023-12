A questi segni non puoi proprio nascondere niente, sono gelosi, possessivi e non vi faranno respirare! Controlla se c’è quello del tuo partner.

La gelosia è un sentimento con cui si impara a fare i conti, sia se sei quello che la prova, sia se sei l’oggetto della possessività di un’altra persona. A volte si fa fatica a controllare questa emozione viscerale e primordiale, più propria di certi caratteri – e segni zodiacali – rispetto ad altri. Ma questo non vuol dire che si debbano accettare scenate o atteggiamenti possessivi tossici.

Nessuno vi impedisce di provare gelosia, ma bisogna rendersi conto che si tratta di un malessere che viene da noi stessi e non dall’altra persona. È frutto di insicurezze e irrisolti personali ed è quasi sempre un sentimento che ha poco a che fare con le concrete azioni della persona di cui siamo gelosi. A prescindere da ciò che fa o non fa il vostro partner, se siete persone gelose la proverete sempre. E quali sono i segni che la provano di più?

La gelosia è propria di questi segni zodiacali: non puoi nascondere loro niente

Questi segni tendono a provare gelosia più di altri, ma questo non significa affatto che siano cattivi partner o che siano eccessivamente possessivi. Si può imparare a controllare anche un sentimento bruciante e travolgente come la gelosia, comprendendone le origini profonde.

Tra i più gelosi c’è lo Scorpione. Quando lo Scorpione ottiene ciò che vuole in amore, guai a chi glielo tocca! A volte può bastare uno sguardo di troppo, un’attenzione indesiderata e potreste vederlo mettere in scena un dramma da Oscar. Attenzione che non diventi patologico!

Non date motivi per essere geloso al Toro, o può diventare un segno molto possessivo. A differenza dello Scorpione, il Toro deve essere davvero molto stuzzicato per entrare in azione. Ma attenzione alle sue frecciatine al tritolo: è abilissimo nelle risposte passivo-aggressive per farvi intuire che avete esagerato.

Sensibile e bisognoso di conferme, il Cancro può sentirsi il mondo crollare sotto i piedi se nota che non vi state comportando in maniera proprio fedele. Questa paura di rimanere solo può renderlo molto geloso e possessivo. Rassicuratelo, se ci sono dei motivi validi per farlo.

Passionale e testa calda, l’Ariete pretende che voi lo mettiate al centro del vostro mondo. Guai se distogliete lo sguardo o non siete attenti come prima, guai se si accorgono che c’è qualcun altro nella vostra vita.