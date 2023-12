Dottor Now, per lui solo cani di lusso: ne ha ben 3, ecco quanto ha speso

Che spettacolo i cani di Nowzaradan: il medico di Vite al Limite ha ben tre amici pelosetti, ma quanto avrà speso per avere questi cani “d’elite”?

Quando Nowzaradan non è impegnato alla Clinica dell’obesità di Houston, dove si girano le puntate di Vite al Limite, il suo tempo è sicuramente tutto per questi tre splendidi maltesi. Ma quanto avrà pagato questi cani di lusso? In tanti se lo chiedono.

Il dottor Younan Nowzaradan è il volto noto del programma televisivo Vite al Limite, uno show americano molto seguito in tutto il mondo che racconta la storia di persone gravemente obese che vogliono intraprendere un percorso di dimagrimento. In questo, il dottor Now interviene sottoponendo i pazienti al bypass gastrico, una tipologia di intervento chirurgico in cui è specializzato.

Molti si sono affezionati al medico dalle origini iraniane per la sua gentilezza e pazienza che dimostra in ogni puntata nei confronti dei pazienti. E per questo il dottor Now ha anche acquisito un gran seguito sui social, dove condivide piccoli sprazzi di vita quotidiana. Gran parte della giornata del dottore, è occupata da tre amichetti a 4 zampe.

Si tratta di tre splendidi maltesi toy, una razza di cane di piccola taglia che si può definire quasi di lusso per il suo costo.

Il dottor Now ha ben 3 maltesi toy

Per adottare questi splendidi animali da compagnia, il dottore di sicuro non avrà badato a spese. Fra attività televisiva e medica, i suoi incassi milionari, d’altronde, senza dubbio gli permettono di garantire una vita piuttosto agiata a tutta la famiglia, compresi i suoi amici a quattro zampe.

Nowzaradan ha condiviso una foto in uno dei momenti più divertenti per la giornata dei nostri piccoli a 4 zampe: la passeggiata. Da come si apprende dalla foto, i cani che tengono compagnia al dottor Now appartengono alla razza del Maltese toy, noto anche come Maltese mini o nano.

L’origine del nome “maltese” in realtà non ha nulla in comune con il paese di Malta, dato che si sono diffusi principalmente in Italia sin dai tempi dell’antica Roma. I Maltesi toy hanno carattere molto dolce, ma al contempo vispo. Il loro portamento fiero, un’intelligenza spiccata, fa di questa razza una delle più nobili.

Questi splendidi pelosetti non superano una grandezza di 25 cm e un peso di 3-4 kg, con un pelo bianco che li rende estremamente distintivi. Sarà forse un pelo delicato e unico il motivo del prezzo? Sì, perché un Maltese toy può arrivare a costare anche tra i 500 e i 1000 euro, in alcuni casi anche 1100!