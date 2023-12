Ilary Blasi davvero innamorata del fidanzato Bastian? Gli indizi alimentano i sospetti

Ilary Blasi è veramente innamorata del nuovo compagno Bastian Muller? Sul web non si parla d’altro, ecco gli indizi che alimentano i sospetti sulla coppia.

Il documentario ‘Unica’, uscito su Netflix lo scorso 24 novembre, sta facendo discutere tantissimo sul web e sui social, perché Ilary Blasi per la prima volta ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, rivelando tutte quelle che per lei sono le cause della separazione da Francesco Totti, con tanto di dettagli e retroscena che nessuno immaginava.

Dall’ormai famoso ‘caffè’ con l’uomo misterioso, che secondo rumors e indiscrezioni sarebbe il noto personal trainer Cristiano Iovino, al tradimento di Totti con Noemi Bocchi, fino all’ormai altrettanto noto furto delle borse e delle scarpe di Ilary, che poi la conduttrice ha risolto da vera ‘detective’ ritrovando tutta la ‘refurtiva’ nascosta nei meandri della sua mega villa, sono questi i temi principali del documentario.

Il pubblico ora sta cercando di rimettere insieme i pezzi e ognuno ha la propria opinione in merito a quanto raccontato da Ilary, ma c’è una domanda che in tantissimi si pongono e che sta tenendo altrettanto banco sul web: che ruolo occupa in tutto questo il nuovo compagno della conduttrice Bastian Muller?

Sono tanti gli indizi che alimentano i sospetti sulla storia tra i due: la conduttrice è davvero innamorata di lui o il sentimento tra i due sta pian piano scemando? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ilary Blasi è sotto i riflettori per il documentario ‘Unica’, nel quale ha raccontato per la prima volta la sua versione sulla separazione da Francesco Totti, ma in questi giorni c’è anche un’altra questione che riguarda la conduttrice e che sta tenendo banco sui social: stiamo parlando della relazione tra lei e il nuovo compagno Bastian Muller.

In tanti, infatti, hanno notato che le foto di Ilary e Bastian sono sempre più rare sui social e che lei parla davvero pochissimo del suo nuovo amore, quasi come se non fosse davvero importante per lei. Non è passato inosservato neanche il fatto che la Blasi non abbia affatto nominato il suo compagno nel corso del documentario, mostrandosi quasi single.

Non sappiamo se si tratti semplicemente di un desiderio di riservatezza da parte della conduttrice o di una sorta di allontanamento da Muller, ma di certo in tanti si stanno chiedendo se Ilary sia davvero innamorata dell’imprenditore o se la loro storia stia pian piano scemando. Voi che dite?