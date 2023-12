Quale sarebbe il ruolo dei figli di Camilla in caso di morte di Carlo? Cosa accadrebbe alla famiglia Windsor

Ti sei mai chiesto, secondo l’etichetta reale, quale sarà il ruolo di Camilla e dei suoi figli in caso di morte di Re Carlo? Scopriamolo insieme

Proprio in questi giorni, e in occasione delle sempre più imminenti festività di Natale, i figli della duchessa Camilla sono finiti al centro dell’attenzione e soprattutto nel mirino della stampa e della curiosità di tutti noi.

Questo, infatti, sarà il primo Natale dall’incoronazione di Re Carlo, ma soprattutto sarà anche il primo anno in cui i Windsor festeggeranno queste festività come una famiglia allargata e dunque includendo anche i figli e i nipoti della moglie dell’attuale Re.

La loro presenza ha acceso in particolar modo l’attenzione di tutti noi proprio su queste figure che, tra tutti gli intrighi e i segreti della famiglia reale, molto spesso sono passati in secondo piano ai nostri occhi.

Camilla, cosa ne sarà dei suoi figli

Ma ora non possiamo fare a meno di chiederci proprio quale sarà il destino dei figli di Camilla, ovvero Tom e Laura Parker Bowles (insieme ai loro cinque figli) una volta che l’attuale Re sarà morto. Insomma, la questione che interessa tutti è qual è diventato il loro ruolo all’interno della linea di successione. Ebbene, in questo caso è molto importante fare un passo indietro e soprattutto mettere subito in chiaro alcuni aspetti fondamentali.

Come ad esempio il fatto che nonostante l’unione ormai ufficiale tra Carlo e Camilla (e i titoli raggiunti dopo tanti anni di attesa), i due figli della duchessa non hanno invece ricevuto nessun titolo. Loro, infatti, sono nati da un precedente matrimonio della donna, quello con Andrew Parker Bowles, e proprio per questo non entreranno a far parte della linea di successione della famiglia reale. Lui è al momento divorziato e critico gastronomico oltre che scrittore, mentre lei lavora per una galleria d’arte.

Ma, come vi abbiamo anticipato, non avranno alcun ruolo all’interno della famiglia reale. Questo anche perché, come sicuramente ben sappiamo tutti noi, a fare la differenza è anche il titolo della stessa Camilla, che figura come regina ma non regnante come invece sarebbe stata Lady Diana. Proprio per questo motivo, alla morte del Re non ci saranno dubbi su quella che sarà la linea di successione da seguire, e che vedrà proprio il principe William come futuro Re e nessun titolo di trasmissione per quanto riguarda Tom e Laura.