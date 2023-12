Sfruttare il freddo per dimagrire è semplicissimo: basta fare questo ogni giorno

Dimagrisci servendoti anche del freddo, con questo metodo perdere qualche chilo in inverno non sarà mai stato così semplice.

Se vuoi dimagrire, questo periodo dell’anno potrebbe essere uno dei migliori per farlo, d’estate sicuramente si possono fare molte attività, tuttavia con il forte caldo e le alte temperature a volte muoversi può essere davvero difficile, inoltre molte persone quando vanno in vacanza non si allenano e alcune palestre chiudono, per alcuni potrebbe essere dunque difficile allenarsi.

Chiaramente chi vuole può farlo tutto l’anno e non ci sono scuse, in questo periodo tuttavia fare attività fisica può essere un metodo anche per scaldarci e sentire meno freddo. Le basse temperature inoltre ci permetteranno di non sudare troppo e di non affaticarci ulteriormente.

Dimagrisci in questo periodo con le basse temperature, ecco come fare

Uno dei metodi migliori per dimagrire in questo periodo è camminare, la camminata veloce infatti apporta molti benefici al nostro organismo, sia dal punto di vista fisico che mentale. Anche per chi vorrebbe iniziare a correre, camminare può essere il punto di partenza. La camminata è sempre benefica, tuttavia è stato riscontrato che la camminata al freddo è uno dei migliori esercizi per perdere peso.

L’ideale sarebbe farlo di giorno, soprattutto quando c’è ancora il sole, in questo modo infatti sarà possibile anche godere della vitamina D. D’inverno infatti solitamente questo valore tende ad abbassarsi in quanto la nostra esposizione solare è minore. Potrebbe essere un’ottima idea sfruttare la pausa pranzo per fare una bella camminata veloce e anche la mattina è un ottimo momento per farlo.

Camminare a passo sostenuto, agisce anche su una serie di ormoni come la serotonina e altri neurotrasmettitori come ad esempio le endorfine, tutte queste sostanze vanno a migliorare il nostro umore. Il freddo inoltre amplifica gli effetti dello sport sull’attività ormonale, ciò accade per il fatto che il metabolismo subisce un ulteriore stress e l’umore ne trae ancora più beneficio.

L’intensità dell’esercizio fisico, aumenta la frequenza cardiaca, in questo modo si bruciano meno grassi e più zuccheri, con il freddo la frequenza cardiaca tende a salire poco e si resta al di sotto del 60/ 70% così facendo verranno bruciati molti più grassi. Per questa ragione, praticare la camminata veloce al freddo, è una delle attività migliori per perdere peso, se praticata la mattina a digiuno ancora meglio.

Fare questa attività è consigliato ma è bene fare attenzione ad alcune accortezze. Bisogna prima di tutto coprirsi in maniera adeguata, il consiglio è quello di vestirsi a strati, indossare guanti, cappello e sciarpa o un giubbotto che copra il collo. Sono molto utili dei gilet imbottiti o dei giubbotti pesanti da mettere sopra a un abbigliamento adeguato.

È fondamentale infatti proteggersi, la camminata veloce rafforza le difese immunitarie, quando esponiamo il nostro corpo al freddo infatti, il nostro sistema immunitario viene attivato e potenziato. La camminata veloce con il freddo migliorerebbe la nostra salute cardiovascolare, ridurrebbe i trigliceridi e la glicemia, attenuerebbe lo stress e migliorerebbe l’umore. E scusate se è poco.