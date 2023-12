Italia dominata dal maltempo, dopo questa tempesta ne arriverà un’altra

L’Italia sembra ormai essere dominata dal maltempo e stretta nella sua morsa, ma cosa sappiamo sulle future previsioni? Scopriamolo insieme

Sembra proprio che per l’Italia, nel corso di questo dicembre non possa esserci un attimo di tregua e che soprattutto il maltempo proprio non voglia saperne di lasciarci un po’ in pace. Già dalla scorsa settimana, infatti, il nostro Paese si è trovato al centro di un vortice di freddo, vento e soprattutto precipitazioni.

Insomma, l’inverno è ormai ufficialmente arrivato e sta ormai cominciando a bussare alle porte di tutti noi senza esclusione di colpi e soprattutto senza lasciare nessuno escluso: ma cosa dobbiamo aspettarci dalle previsioni dell’Italia?

Maltempo, cosa sapere sul futuro dell’Italia

Nel corso della metà della scorsa settimana, e come tutti noi abbiamo avuto modo di constatare, ci siamo trovati davanti a un improvviso e impietoso abbassamento delle temperature: neve ad alte quote, precipitazioni, freddo improvviso e forti venti. Questa situazione, almeno nelle ultime ventiquattro ore, sembrava essersi placata in una strana parentesi di quiete per l’Italia, ma quanto durerà? Per scoprire più nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci per questa settimana, continuate a leggere.

Ebbene, purtroppo la risposta non è quella che vorremmo sentire tutti noi, perché a discapito delle ultime ore di tranquillità e temperature tutto sommato miti, già a partire da questa domenica il maltempo è tornato a troneggiare sul nostro paese, portandoci nuovamente nel cuore dell’inverno in modo veloce e repentino. Nello specifico, a causare questa nuova ondata sono state delle masse di aria fredda provenienti dal Nordest Europeo che si concentreranno ora sul Mediterraneo.

Le prime a subire gli effetti di questa nuova ondata di maltempo, come possiamo facilmente immaginare, le regioni del Nord e del Centro Italia, dove le temperature in alcuni casi e nelle ore notturne hanno raggiunto una media sotto lo zero. Insomma, quello che si prospetta davanti a noi è un calo attuale delle temperature anche di quindici gradi, con possibili nevicate anche in pianura. Nello specifico, potremmo quasi parlare di una tempesta che sta ora per interessare il nostro Paese, con numerose precipitazioni e vento molto forte.