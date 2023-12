Ti lavi le mani nei bagni pubblici? Non immagini cosa rischi per la tua salute

Hai mai pensato a cosa potrebbe succedere quando ti lavi le mani nei bagni pubblici? Scopriamo insieme le conseguenze per la tua salute

Sempre di più, e in particolare negli ultimi anni, sta crescendo l’attenzione di tutti noi nei confronti della propria igiene e in particolar modo del lavaggio delle proprie mani: se la pandemia, infatti, ha acceso un vero e proprio riflettore su questa questione così dibattuta, di certo le argomentazioni non si sono esaurite in quegli anni.

Dal modo in cui bisogna lavarsi le mani agli errori più comuni, sono tanti gli aspetti che sono emersi e che hanno fatto sì che tutti noi in questi ultimi anni ci mettessimo in discussione. C’è però qualcosa che ancora non sapete e che potrebbe mettere a rischio tutti noi.

Stiamo parlando del modo in cui laviamo le nostre mani quando ci troviamo nei bagni pubblici: ecco infatti cosa possiamo rischiare.

Salute, cosa rischiamo se laviamo le mani nei bagni pubblici

Ebbene sì, è un tipo di azione che tutti noi svolgiamo spesso in modo automatico e quasi senza pensarci, ma in realtà anche e soprattutto quando laviamo le nostre mani nei bagni pubblici dovremmo fare molta attenzione perché potremmo andare incontro a importanti conseguenze per la nostra salute. Il motivo è molto semplice e risiede tutto nell’utilizzo, ormai sempre più diffuso, che è possibile fare dei cosiddetti asciugatori a getto d’aria.

Questi apparecchi elettrici, infatti, sono nati come una possibile, economica e soprattutto sostenibile alternativa all’utilizzo della carta, tuttavia potrebbero avere inaspettatamente fatto sviluppare una possibile e rischiosa conseguenza per la nostra salute. Pare, infatti, che questi asciugatori per le mani a getto d’aria possano rappresentare una vera e propria culla di batteri anche molto pericolosi. La causa è da imputare proprio al modo in cui le persone spesso si lavano: ovvero in modo veloce, superficiale e dunque causano di per sé una diffusione di possibili batteri che si attaccano alle pareti di questi apparecchi.

In particolare, dunque, quando ci si lava le mani in un bagno pubblico bisogna fare molta attenzione a non toccare mai e per nessun motivo le superfici di questi apparecchi. E, soprattutto, essere sempre sicuri di aver effettuato un adeguato lavaggio prima di avvicinarsi all’utilizzo di queste macchine. In ogni caso, quando ci si trova in bagni pubblici, il consiglio degli esperti è sempre quello di preferire panni di carta usa e getta o di proprio possedimento, così da non incorrere in questi rischi.