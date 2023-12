Tutti pensano sia un alimento sano, ma se lo mangi spesso rischi grosso: l’esperto lancia l’allarme

Attenzione a questo alimento, tutti pensano sia sano ma in realtà è meglio limitarlo, scopri le dichiarazioni dell’esperto.

La nostra alimentazione è molto importante, ciò che mangiamo infatti non può essere scelto a caso, attraverso il cibo possiamo andare a prevenire molte patologie, d’altro canto mangiando male rischiamo grosso.

Non si tratta solo di un problema di linea, chi ha la fortuna di avere un metabolismo veloce infatti, anche se non mangia sano, potrebbe comunque non ingrassare, stesso discorso per chi magari si allena molto, tuttavia anche in questi casi bisogna fare attenzione al cibo.

A risentirne infatti, sarà principalmente il nostro organismo se non assumiamo abbastanza fibre, non riusciremo ad andare correttamente in bagno, il rischio potrebbe anche essere quello che si alzino determinati valori nel sangue, come il colesterolo o la glicemia. I cibi da prediligere sono quelli ricchi di fibre, vitamine e minerali, quando assumiamo prodotti animali, è meglio preferire il pesce.

Per il resto se vogliamo consumare altri prodotti animali, sono da prediligere carne, uova e formaggi biologici. La carne bianca può essere consumata regolarmente all’interno di una dieta sana e equilibrata, i salumi andrebbero limitati e le carni troppo grasse come quella ad esempio di maiale andrebbero evitate, la carne rossa andrebbe mangiata una volta la settimana.

Questo alimento è considerato sano ma in realtà non lo è, scopri come mai

La bresaola è un salume non affumicato che viene prodotto principalmente nelle regioni del Nord Italia, viene ottenuta con carni di manzo, di cavallo, di cervo e di maiale. Per 100 g., le calorie sono circa 150, contiene molta acqua, una buona dose di proteine ed è povera di grassi infatti ne presenta solo 2 g.

È reperibile tutto l’anno e si tratta di uno dei salumi più poveri di grassi e più digeribili, dal punto di vista nutrizionale come abbiamo già detto è ricca di proteine, oltre a contenere diverse vitamine e minerali. Stimola il metabolismo e ha un potere antiossidante, tuttavia presenta anche delle controindicazioni per cui dovrebbe essere limitata.

Il contenuto di sale che contiene una porzione standard, è superiore al sale che dovremmo assumere in un giorno. Inoltre sarebbe ricca di nitriti e nitrati due conservanti molto pericolosi per la nostra salute. È ricca anche di colesterolo, che insieme al sale è un nemico della salute cardiovascolare, livelli di colesterolo alti nel sangue, sono stati associati ad un rischio maggiore di contrarre ictus, infarto e malattie della terza età.